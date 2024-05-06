На праздники – туры в Дели

Найдено 17 туров в категории «На праздники» в Дели на русском языке, цены от $399, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
4 отзыва
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 099 за человека
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Индию за 5 дней: Дели, Агра и Джайпур. Комфортное путешествие с проживанием в отелях и завтраками. Главные достопримечательности и уникальные локации
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$599 за человека
3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
3 дня в Индии: незабываемое путешествие по Агре и Джайпуру
Погрузитесь в мир величественных памятников и яркой культуры Индии с индивидуальным туром, который оставит незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$399 за человека
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Незабываемый тур по Индии: Дели, Джайпур, Агра, джунгли с тиграми, Тадж-Махал и многое другое. Погружение в культуру и природу с комфортом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$851 за человека
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Погружение в культуру и историю Индии: Дели, Агра, Джайпур и Пушкар. Визит в Тадж-Махал, древние форты и храмы, поездки на верблюдах и внедорожниках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$829 за человека
3 главных города Индии только для вас
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
11 июня в 08:00
17 июня в 08:00
949$855 за человека
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 089 за человека
В Индию на выходные в гости к местному другу: Дели и Агра
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В Индию на выходные: Дели и Агра с местным другом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Индии, посетив её сердце - Дели и Агру, вместе с вашим новым местным другом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$399 за человека
Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
Насладиться болливудским шоу, прокатиться на рикше и узнать секреты индийских ремёсел
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 359 за человека
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
Прокатиться на лодке и на слоне, заехать в гости к племени и увидеть архитектурные богатства страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 259 за человека
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Отдохнуть на берегу озера, увидеть «город солнца» и насладиться народными танцами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 199 за человека
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
15 дней
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Пройти на верблюдах по пустыне, побывать в «городе озёр» и увидеть старинные фрески
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 299 за человека
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$999 за человека
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$699 за человека
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$799 за человека
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$779 за человека
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$899 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инесса
    6 мая 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Незабываемые впечатления от данной поездки. Все было организовано хорошо. По прибытии в Дели меня встретил водитель и отвез в отель,
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    В отеле можно обменять валюту, я не сразу об этом узнала. Утром мы посетили достопримечательности Дели и рынок в старом городе - лучше туда ходить ближе к вечеру. На следующий день мы отправились в Джайпур, а по дороге заехали, в так называемый, храм обезьян - я очень люблю животных поэтому мне находиться в таких местах комфортно! Обезьянки все хорошие, едят с рук, только не любят, когда их гладят - могут укусить. Сам Джайпур тоже очень понравился - невероятно красивый колоритный город. Национальный парк Рантанбор - это то, что никогда не забудешь. Нам удалось встретить леопардов, тигров, медведя и всех остальных жителей этого замечательного парка - их там очень много. Агра - Тадж-Махал - по праву одно из чудес света! Все, кто участвовал в организации, сопровождении, обслуживании и прочие жители Индии - прекрасные люди, огромное им спасибо за предоставленное удовольствие находится в таком обществе.

  • K
    Kristina
    29 апреля 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси прошел на высшем уровне, начиная со встречи в аэропорту, благодаря
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    организатору Абхинаву и его команде. По Индии передвигалась на комфортабельном авто с профессиональным водителем. В каждом городе встречал гид, благодаря которому были просмотрены основные достопримечательности. В наличии всегда была холодная вода, что немаловажно при температуре +37 и до +42. Все пожелания были учтены: обмен валюты, приобретения местной сим карты, покупка сувениров и сладостей, катание на велорикше, моторикше, тук-туке, просмотр Тадж Махала при лунном свете и дневном, в общем все что было запланировано - исполнено. Путешествие прошло познавательно, интересно и в полной безопасности. Хотелось бы пожелать всей команде успехов, удачи и хороших гостей!

  • А
    Артем
    10 апреля 2024
    3 главных города Индии только для вас
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного
  • А
    Анна
    21 марта 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Абхинав организовал нам хороший тур по золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур). Все проходило гладко: в аэропорту нас встретил водитель с машиной, небольшой
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    Тойотой, а в каждом городе у нас был свой гид (англоязычный, поскольку для нас это не проблема, а в сезон лучше заказывать заранее, чтобы был русскоязычный гид). Абхинав всегда был на связи, готовый решить любые проблемы. Сам тур включал в себя элементы, которые не предлагались в других местах, особенно понравилось, что нас привезли посмотреть на Тадж Махал на закате. Также нам показали маленький Тадж Махал. Нужно сказать, что мы сами заказали пятизвездочные гостиницы, но Абхинав был готов это сделать. Остались очень довольны путешествием и рекомендуем Абхинава и его агентство.

  • D
    Dmitriy
    29 февраля 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Замечательная профессиональная команда. Очень тёплое отношение к клиенту, почти как к собственному ребёнку. Терпеливо объясняют, что можно, и что нельзя
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    делать. Маршрут составлен очень удобно, учитывая все пожелания клиента. Абинав менеджер компании очень сильный профессионал организатор. Обезьяны, верблюда, слоны на улицах Индии! Тигры в заповеднике! Посещение местных рынков под чутким оком компании. В уютной чистой машине вы сидите как бы а аквариуме, спокойно наблюдая, что делается на улице и делаете вылазки остановки в соответствии с маршрутом. Обобщая, вы увидите золотой треугольник Индии - Дели, Агру и Джайпур, у вас будет 2 шанса увидеть тигра дикой природе совершенно безопасно для вас и как изюминку на торте увидите 7 чудо света Таж Махал! По шкале от 1 до 10 - 10! Очень рекомендую.

  • В
    Виктория
    30 января 2024
    3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур
    Путешествие командой друзей в Агру и Джайпур. Некоторые из нашей компании уже бывали в Индии, на побережье. В этот отпуск нам
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    хотелось увидеть и другую Индию. Поэтому тур - «3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур» идеально подошел нам по времени и содержанию. Тур наш начался можно сказать еще до поездки, с общения с нашим гидом Абхинавом. Он досконально расписал нам всю поездку от встречи до отъезда, поэтому осталось только ждать. Прилетели в Дели в 4 утра, нас встречал Абхинав. Не буду детально все описывать, отмечу, что понравилось. 1. Пунктуальность организатора – были выполнены все пункты заявленной программы. 2. Размещение в отелях на выбор-обсудили с Абхинавом предпочтение заранее. 3. Русскоязычные гиды. 4. Не нужно стоять в очередях на посещение достопримечательностей, гиды проводили без очереди. 5. Персональный транспорт на весь тур. 6. Приятное и дружеское общение с Абхинавом. Ну и конечно, увидели великолепный Тадж-Махал, розовый Джайпур, величественный Форт Амбер и древнюю, поражающую воображение Обсерваторию. Впечатлений море, поездка удалась. Спасибо Абхинаву! Виктория, Сергей, Мария, Татьяна, Александр.

  • М
    Мария
    30 января 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Отличный тур, считаю, самый лучший вариант для первого знакомства с Индией, чтобы получить максимум удовольствия и испытать минимум дискомфорта. Он,
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    к сожалению, всё равно неизбежен из-за разницы культур, но водитель и организатор всячески старались его сгладить. С первого дня о нас заботились как о дорогих гостях — ждали в аэропорту почти пять часов из-за задержки рейса, помогли оформить сим-карту и обменять деньги, в машине не заканчивалась холодная вода, заехать в аптеку или магазин тоже не было проблемой. Сама программа составлена хорошо, немного чувствуется усталость к концу, но в целом время использовано очень рационально, увидели всё что хотели и даже чуть больше. Гиды говорили по-русски далеко не идеально, но в целом вполне понятно. Зато в их компетентности не возникло никаких сомнений — все они отлично знают родную культуру, могут многое рассказать о местных традициях и религиях. Фотографировать вас на фоне достопримечательностей тоже готовы сколько угодно, но среди нас не было любителей этого вида развлечений:) Могу смело рекомендовать, особенно не говорящим по-английски.

  • Д
    Дарья
    20 января 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Я - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. Но ряд моментов, которые я
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    предварительно изучила, дал понимание, что первое, о чем важно подумать, чтобы путешествие в этой стране было комфортным, - это безопасность. И я приняла решение найти компанию, которая поможет мне с сопровождением и перемещениями, чтобы ни о чем не думать лишний раз и просто наслаждаться отдыхом. Как же я счастлива, что нашла здесь Абхинава! Поездка, которую он организовал для меня, - одна из лучших в моей жизни! С первого дня нашего взаимодействия, пока я еще была в Москве, и до самого завершения моего визита в Индию, он организовывал программу пребывания, был со мной на связи днем и ночью, отвечал на все вопросы, помогал с каждой мелочью, шел на встречу по ряду личных просьб. Организация была исполнена на высоком уровне. Абхинав - очень вежливый, ответственный и надежный человек, много лет занятый в сфере туризма, любящий свою страну, людей и свою работу. Мне выделили прекрасного, очень профессионального водителя, который был со мной в течении всей поездки. В каждом городе меня встречали замечательные гиды, всегда готовые подстроить программу конкретно под мои запросы. Меня отвозили на обеды и ужины только в хорошие проверенные места. И вообще, на протяжении всего пребывания был ощущение, что обо мне заботятся, как о близком человеке. Это так приятно! Без сомнений могу сказать, что чувствовала себя в Индии, как дома. Я от всего сердца рекомендую каждому, кто планирует посетить эту восхитительную страну, воспользоваться услугами Абхинава. Будьте уверены, это будет незабываемое путешествие! Огромное спасибо всей команде! Вы лучшие, и я скучаю! До новых встреч)

    Я - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. Но
  • С
    Сергей
    10 января 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован под наши пожелания. Комфортный
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    микроавтобус сопровождал нас всю поездку. Отели были прекрасны. Грамотные гиды провели нам замечательные экскурсии. Абинаву отдельное Спасибо за помощь и сопровождение в поездке! Мы получили много положительных эмоций!

    Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован
  • А
    Алексей
    8 января 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Абхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформить и оплатить электронную визу
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    в Индию, заранее предоставил всю информацию о туре и отелях, в течение всего тура интересовался нашими впечатлениями. Водитель Омвир все пять дней сопровождал нас везде и обеспечивал безопасность и комфорт. В машине всегда был бесплатный WiFi и вода. Компания предоставила русскоговорящего гида в каждом городе, которые хорошо знали места которые мы посещали. Когда у нас оставалось свободное время, нас могли отвезти в дополнительные локации без доплаты оплаты. Все рестораны в которых мы обедали и ужинали оставили приятное впечатление и у нас не было с этим проблем. Отели соответствовали ожиданиям, но были в отдалении от центральных туристических районов (мы брали три звезды). У нас остались приятные впечатления от поездки и мы обязательно воспользуемся услугами этой компании повторно когда спланируем новое путешествие на юг Индии.

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Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 17
  1. Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
  2. Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
  3. 3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур
  4. Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
  5. Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Какие места ещё посмотреть в Дели
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Тадж-Махал
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "На праздники" можно забронировать 17 авторских туров от 399 до 1 359 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 17 туров на 2024 год на праздники, 14 ⭐ отзывов, цены от $399. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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