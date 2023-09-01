Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Посетим необычный город и полюбуемся фортом Мехрангарх, с высоких скал нависающим над городом, обязательно сделаем фотографии у Тадж-Махала и заглянем на колоритные рынки в поисках гастрономических открытий и сувениров.
А ещё проедемся по Дели, Агре и Джайпуру, прокатимся на слонах, увидим знаменитый Дворец Ветра и Янтарный форт.
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Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Программа тура по дням
Прибытие, заселение и экскурсия по Дели
Встречаемся в аэропорту Дели, откуда отправимся в отель. После небольшого отдыха начнём экскурсию по столице с Красного форта 17 века эпохи Великих Моголов. Затем пройдёмся по рынку Чанди Чоук.
Ещё увидим гробницу Хумаюна, Кутб-Минара — самый высокий в мире кирпичный минарет и индуистский храмовый комплекс Акшардхам. После ужина вернёмся в отель.
Посещение Тадж-Махала и Агра-форта
После завтрака поедем в Агру. Расстояние — 230 км. После заселения в гостиницу посетим главную достопримечательность Индии и одно из 7 чудес света — Тадж-Махал, символ любви и верности. Сделаем эффектные кадры дворца и поедем в Агра-форт. Ещё заглянем на мраморные фабрики, прогуляемся по местным рынкам и, закупившись сувенирами, поужинаем и вернёмся в отель.
Фатехпур-Сикри и переезд в Джайпур
Позавтракаем и поедем в Джайпур — «Розовый город». По дороге заедем в дворцовый комплекс Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.
По прибытии в Джайпур разместимся в отеле, а затем прогуляемся по городу, побываем на рынках и обязательно насладимся местной кухней на ужин.
Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец
После завтрака поедем в Янтарный форт, где вы сможете прокатиться на слонах. Затем отправимся в форт Джайгарх. Пообедаем и продолжим изучать окрестности: полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.
Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера. Поужинаем в ресторане «Choki Dhani» и вернёмся в отель.
Переезд в Джодхпур
Встанем пораньше и отправимся в Джодхпур. В дороге проведём около 5 часов. По прибытии заселимся в отель и отдохнём.
Форт Мехрангарх, обсерватория и дворец Умайд Бхаван
Начнём экскурсию по Джодхпуру, известному как «голубой город». Вы увидите форт Мехрангарх, возвышающийся над округой с высоких скал, и обсерваторию.
Полюбуемся храмом Джасвант Тад, а после обеда посетим дворец Умайд Бхаван на вершине холма. Вечером вернёмся в отель.
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт Удайпура к рейсу в Дели, из которого вы сможете улететь в свои города.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Дели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.