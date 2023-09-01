Фантастический город в голубых тонах можно найти не только в Марокко — в Индии есть свой неповторимый Джодхпур с синими улочками и яркими домами. Посетим необычный город и полюбуемся фортом Мехрангарх, с высоких скал нависающим над городом, обязательно сделаем фотографии у Тадж-Махала и заглянем на колоритные рынки в поисках гастрономических открытий и сувениров. А ещё проедемся по Дели, Агре и Джайпуру, прокатимся на слонах, увидим знаменитый Дворец Ветра и Янтарный форт.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.