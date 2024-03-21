Туры по рынкам Дели

Найдено 3 тура в категории «Рынки» в Дели на русском языке, цены от $599. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
На машине
4 отзыва
5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Индию за 5 дней: Дели, Агра и Джайпур. Комфортное путешествие с проживанием в отелях и завтраками. Главные достопримечательности и уникальные локации
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Вас ждут как классические достопримечательности — Тадж-Махал, Агра Форт и Хава-Махал, так и необычные локации: почувствуем индийскую атмосферу на рынках, увидим «Маленький Тадж» и побываем в древней обсерватории»
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$599 за человека
Красочное путешествие с ароматами специй и благовоний: древности, святыни и рынки Северной Индии
На машине
15 дней
Красочное путешествие с ароматами специй и благовоний: древности, святыни и рынки Северной Индии
Увидеть Тадж-Махал на рассвете и закате, посетить аарти и рассмотреть пикантные этюды в Кхаджурахо
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
«Устроим шопинг на колоритных рынках Джайпура и вернёмся в отель»
16 авг в 10:00
1 сен в 10:00
$1 950 за человека
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
На машине
Конные прогулки
7 дней
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Посетим необычный город и полюбуемся фортом Мехрангарх, с высоких скал нависающим над городом, обязательно сделаем фотографии у Тадж-Махала и заглянем на колоритные рынки в поисках гастрономических открытий и сувениров»
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$779 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    21 марта 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Абхинав организовал нам хороший тур по золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур). Все проходило гладко: в аэропорту нас встретил водитель с машиной, небольшой
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    Тойотой, а в каждом городе у нас был свой гид (англоязычный, поскольку для нас это не проблема, а в сезон лучше заказывать заранее, чтобы был русскоязычный гид). Абхинав всегда был на связи, готовый решить любые проблемы. Сам тур включал в себя элементы, которые не предлагались в других местах, особенно понравилось, что нас привезли посмотреть на Тадж Махал на закате. Также нам показали маленький Тадж Махал. Нужно сказать, что мы сами заказали пятизвездочные гостиницы, но Абхинав был готов это сделать. Остались очень довольны путешествием и рекомендуем Абхинава и его агентство.

  • А
    Алексей
    8 января 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Абхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформить и оплатить электронную визу
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    в Индию, заранее предоставил всю информацию о туре и отелях, в течение всего тура интересовался нашими впечатлениями. Водитель Омвир все пять дней сопровождал нас везде и обеспечивал безопасность и комфорт. В машине всегда был бесплатный WiFi и вода. Компания предоставила русскоговорящего гида в каждом городе, которые хорошо знали места которые мы посещали. Когда у нас оставалось свободное время, нас могли отвезти в дополнительные локации без доплаты оплаты. Все рестораны в которых мы обедали и ужинали оставили приятное впечатление и у нас не было с этим проблем. Отели соответствовали ожиданиям, но были в отдалении от центральных туристических районов (мы брали три звезды). У нас остались приятные впечатления от поездки и мы обязательно воспользуемся услугами этой компании повторно когда спланируем новое путешествие на юг Индии.

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  • Н
    Наталья
    8 августа 2023
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Спасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес света. Меня встретили в аэропорту и везде сопровождал водитель. Гиды очень интересно рассказывали про все достопримечательности. Это был интересный опыт.
    Спасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес светаСпасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес светаСпасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес света

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Рынки»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
  2. Красочное путешествие с ароматами специй и благовоний: древности, святыни и рынки Северной Индии
  3. Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Какие места ещё посмотреть в Дели
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Тадж-Махал
  2. Храм Лотоса
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в августе 2024
Сейчас в Дели в категории "Рынки" можно забронировать 3 тура от 599 до 1 950. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Рынки», 4 ⭐ отзыва, цены от $599. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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