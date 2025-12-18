Откройте для себя Дели, Агру и Варанаси в рамках 6-дневного тура.
Посетите Тадж-Махал на рассвете, станьте свидетелем церемонии Ганга Аарти и исследуйте древний город Фатехпур-Сикри.
Описание тура
Лицом к лицу с вечностью: Тадж-Махал, Ганг и душа Индии Что вас ждет:
Ощутите духовную энергию Варанаси, став свидетелем церемонии Аарти на Ганге • Полюбуйтесь Тадж-Махалом на рассвете и осмотрите Красный форт в Агре • Откройте для себя яркое наследие Дели, посетив знаковые достопримечательности • Исследуйте древний город Фатехпур-Сикри, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО • Насладитесь прогулкой на лодке по реке Ганг на рассвете и посетите место кремации Важная информация:.
- При посещении памятников при себе необходимо иметь удостоверение личности с фотографией.
- Для получения электронной визы (E-Visa) подайте заявку по ссылке: ссылка • Тадж-Махал закрыт для посещения по пятницам.
- Тур «2 Ночи в Дели и Агре» является частным, и в нем участвует только ваша группа.
Ежедневно в 5:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Варанаси
- Агра
- Дели
- Тадж-Махал
- Красный форт
- Город Фатехпур-Сикри
- Река Ганг
- Место кремации
- Храмы Акшардхам, Лотос, Бангла Сахиб, Бирла и Кутуб Минар
- Гробница Итмад-уд-Даула (известную как Бэби-Тадж)
- Мраморная галерея
- Железнодорожный вокзал Агры
- Храмы Каши Вишванатх, БХУ и Сарнатх
Что включено
- Размещение в двухместном номере с общим размещением (если выбран вариант «все включено» из тарификации Tier)
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Встреча в аэропорту на автомобиле с кондиционером
- Все экскурсии и трансферы
- Помощь при прибытии и отъезде
- Индивидуальный гид-экскурсовод в каждом городе
- Поездка на гольф-каре в Тадж-Махале
- Поездка на тук-туке в Дели Чандни Чоук
- Билет на поезд с кондиционером (A/C) из Агры в Варанаси.
- 1 прогулка на лодке по реке Ганг
- Платы за проезд, парковку, расходы водителя, налоги
- Минеральная вода и зонтики
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Плата за вход в памятник
- Авиабилеты из Варанаси в Нью-Дели
- Плата за камеру у памятников архитектуры
- Дополнительная плата, действующая в период Нового года/Рождества
- Расходы в связи с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости проезда или в связи со стихийными бедствиями
Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:00
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- При посещении памятников при себе необходимо иметь удостоверение личности с фотографией
- Для получения электронной визы (E-Visa) подайте заявку по ссылке: ссылка gov. in/evisa/tvoa. html
- Тадж-Махал закрыт для посещения по пятницам
- Тур «2 Ночи в Дели и Агре» является частным, и в нем участвует только ваша группа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Дели
