Лицом к лицу с вечностью: Тадж-Махал, Ганг и душа Индии Что вас ждет:

Ощутите духовную энергию Варанаси, став свидетелем церемонии Аарти на Ганге • Полюбуйтесь Тадж-Махалом на рассвете и осмотрите Красный форт в Агре • Откройте для себя яркое наследие Дели, посетив знаковые достопримечательности • Исследуйте древний город Фатехпур-Сикри, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО • Насладитесь прогулкой на лодке по реке Ганг на рассвете и посетите место кремации Важная информация:.

Ощутите духовную энергию Варанаси, став свидетелем церемонии Аарти на Ганге • Полюбуйтесь Тадж-Махалом на рассвете и осмотрите Красный форт в Агре • Откройте для себя яркое наследие Дели, посетив знаковые достопримечательности • Исследуйте древний город Фатехпур-Сикри, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО • Насладитесь прогулкой на лодке по реке Ганг на рассвете и посетите место кремации Важная информация:.

• Ощутите духовную энергию Варанаси, став свидетелем церемонии Аарти на Ганге • Полюбуйтесь Тадж-Махалом на рассвете и осмотрите Красный форт в Агре • Откройте для себя яркое наследие Дели, посетив знаковые достопримечательности • Исследуйте древний город Фатехпур-Сикри, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО • Насладитесь прогулкой на лодке по реке Ганг на рассвете и посетите место кремации Важная информация: