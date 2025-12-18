Мои заказы

Душевное путешествие по Индии: Дели, Агра и Варанаси

Душевное путешествие по Индии
Откройте для себя Дели, Агру и Варанаси в рамках 6-дневного тура.

Посетите Тадж-Махал на рассвете, станьте свидетелем церемонии Ганга Аарти и исследуйте древний город Фатехпур-Сикри.
Описание тура

Лицом к лицу с вечностью: Тадж-Махал, Ганг и душа Индии Что вас ждет:

• Ощутите духовную энергию Варанаси, став свидетелем церемонии Аарти на Ганге • Полюбуйтесь Тадж-Махалом на рассвете и осмотрите Красный форт в Агре • Откройте для себя яркое наследие Дели, посетив знаковые достопримечательности • Исследуйте древний город Фатехпур-Сикри, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО • Насладитесь прогулкой на лодке по реке Ганг на рассвете и посетите место кремации Важная информация:
  • При посещении памятников при себе необходимо иметь удостоверение личности с фотографией.
  • Для получения электронной визы (E-Visa) подайте заявку по ссылке: ссылка • Тадж-Махал закрыт для посещения по пятницам.
  • Тур «2 Ночи в Дели и Агре» является частным, и в нем участвует только ваша группа.

Ежедневно в 5:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Варанаси
  • Агра
  • Дели
  • Тадж-Махал
  • Красный форт
  • Город Фатехпур-Сикри
  • Река Ганг
  • Место кремации
  • Храмы Акшардхам, Лотос, Бангла Сахиб, Бирла и Кутуб Минар
  • Гробница Итмад-уд-Даула (известную как Бэби-Тадж)
  • Мраморная галерея
  • Железнодорожный вокзал Агры
  • Храмы Каши Вишванатх, БХУ и Сарнатх
Что включено
  • Размещение в двухместном номере с общим размещением (если выбран вариант «все включено» из тарификации Tier)
  • Ежедневный завтрак «шведский стол»
  • Встреча в аэропорту на автомобиле с кондиционером
  • Все экскурсии и трансферы
  • Помощь при прибытии и отъезде
  • Индивидуальный гид-экскурсовод в каждом городе
  • Поездка на гольф-каре в Тадж-Махале
  • Поездка на тук-туке в Дели Чандни Чоук
  • Билет на поезд с кондиционером (A/C) из Агры в Варанаси.
  • 1 прогулка на лодке по реке Ганг
  • Платы за проезд, парковку, расходы водителя, налоги
  • Минеральная вода и зонтики
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Плата за вход в памятник
  • Авиабилеты из Варанаси в Нью-Дели
  • Плата за камеру у памятников архитектуры
  • Дополнительная плата, действующая в период Нового года/Рождества
  • Расходы в связи с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости проезда или в связи со стихийными бедствиями
Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:00
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

