Храм Акшардам – туры в Дели

Найдено 3 тура в категории «Храм Акшардам» в Дели на русском языке, цены от $284, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Золотой треугольник (Дели - Джайпур - Агра) за 4 дня
4 дня
Золотой треугольник (Дели - Джайпур - Агра) за 4 дня
Начало: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Аэропор...
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$350 за человека
Золотой треугольник (Дели - Джайпур - Агра) за 5 дня
5 дней
Золотой треугольник (Дели - Джайпур - Агра) за 5 дня
Начало: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Аэропор...
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$478 за человека
Дели и Агра: двухдневный тур
3 дня
-
5%
Дели и Агра: двухдневный тур
Начало: Дели, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 04:30
12 окт в 03:00
$284.10$299 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Храм Акшардам»

Сколько стоит тур в Дели в октябре 2025
Сейчас в Дели в категории "Храм Акшардам" можно забронировать 3 тура от 284 до 478 со скидкой до 5%.
