Приглашаю вас в двухдневное путешествие по сердцу Индии — от шумного Дели до легендарной Агры.
Вы наденете традиционное сари, увидите Тадж-Махал, Красный форт и самый высокий минарет в мире Кутб-Минар.
А ещё — храм в форме лотоса, ступенчатый колодец баоли, индуистский комплекс Акшардхам и величественный Президентский дворец.
Описание тураДели: от древних минаретов до храма лотоса Обзорная экскурсия по Дели начинается с Кутб-Минара — самого высокого кирпичного минарета в мире (75 метров, 379 ступеней), построенного в XII веке. Затем вы посетите храм Лотоса — беломраморное чудо в форме цветка, открытое для людей всех религий. Далее — Гурудвара Бангла Сахиб (главный сикхский храм), Ворота Индии, Президентский дворец и Дворец парламента. А также древний ступенчатый колодец баоли — резервуар для хранения воды. Вечером — Акшардхам, индуистский храмовый комплекс с садами, водоёмами и мультимедийным шоу (по желанию). После экскурсии — переезд в Агру (около 4 часов). Агра: Тадж-Махал, Красный форт и «Бэби Тадж» Утром — главная цель путешествия: Тадж-Махал. Мавзолей-мечеть на берегу Джамны, построенный Шах-Джаханом в память о жене Мумтаз-Махал. Затем — Красный форт, резиденция императоров Великих Моголов и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Завершает программу Итимад-уд-Даула, известный как «Бэби Тадж» — изящный беломраморный мавзолей, предшественник Тадж-Махала. После обеда в лучшем ресторане города — возвращение в Дели и трансфер в аэропорт.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кутб Минар
- Храм Лотоса
- Храм Акшардхам
- Старый Дели
- Ворота Индии
- Президентский дворец
- Тадж Махала
- Красного Форта
- Итмад-Уд - Даула
Что включено
- Проживание в отеле
- Завтрак
- Транспорт
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности (Дели)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Да
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
