Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в двухдневное путешествие по сердцу Индии — от шумного Дели до легендарной Агры.



Вы наденете традиционное сари, увидите Тадж-Махал, Красный форт и самый высокий минарет в мире Кутб-Минар.



А ещё — храм в форме лотоса, ступенчатый колодец баоли, индуистский комплекс Акшардхам и величественный Президентский дворец.

Нарендра Ваш гид в Дели Задать вопрос Индивидуальный тур -10% $485 выгода $48.50 $436.50 за человека 🇷🇺 русский Язык проведения 2 дня 1-2 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание тура Дели: от древних минаретов до храма лотоса Обзорная экскурсия по Дели начинается с Кутб-Минара — самого высокого кирпичного минарета в мире (75 метров, 379 ступеней), построенного в XII веке. Затем вы посетите храм Лотоса — беломраморное чудо в форме цветка, открытое для людей всех религий. Далее — Гурудвара Бангла Сахиб (главный сикхский храм), Ворота Индии, Президентский дворец и Дворец парламента. А также древний ступенчатый колодец баоли — резервуар для хранения воды. Вечером — Акшардхам, индуистский храмовый комплекс с садами, водоёмами и мультимедийным шоу (по желанию). После экскурсии — переезд в Агру (около 4 часов). Агра: Тадж-Махал, Красный форт и «Бэби Тадж» Утром — главная цель путешествия: Тадж-Махал. Мавзолей-мечеть на берегу Джамны, построенный Шах-Джаханом в память о жене Мумтаз-Махал. Затем — Красный форт, резиденция императоров Великих Моголов и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Завершает программу Итимад-уд-Даула, известный как «Бэби Тадж» — изящный беломраморный мавзолей, предшественник Тадж-Махала. После обеда в лучшем ресторане города — возвращение в Дели и трансфер в аэропорт.

Да Выбрать дату