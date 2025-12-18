Путешествие начнётся с встречи в аэропорту или отеле Дели. Наш водитель доставит вас на железнодорожный вокзал, где вы сядете на комфортабельный поезд до Савай-Мадхопура — ближайшей станции к тигриному заповеднику «Рантхамбор». В пути вы проведёте около 4-5 часов в кондиционированном вагоне представительского класса.

Во время поездки вы сможете увидеть живописные пейзажи индийской сельской местности — зелёные поля, небольшие деревни и колоритные станции, отражающие повседневную жизнь Индии.

По прибытии вас встретит водитель и отвезёт в заранее забронированный отель в «Рантхамборе». Вечер будет свободен для отдыха.

Примечание: железнодорожная станция Савай-Мадхопур расположена примерно в 10 км от большинства отелей «Рантхамбора».