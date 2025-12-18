Индивидуальный тур из Дели в парк тигров «Рантхамбор» с сафари
Понаблюдать за разными животными и погрузиться в атмосферу сельской Индии
Отправившись в это 3-дневное путешествие из Дели в «Рантхамбор», вы насладитесь красотой местных ландшафтов и получите незабываемые эмоции.
Вас ждут сафари по территории знаменитого заповедника, где можно будет увидеть королевских бенгальских читать дальше
тигров, леопардов и редких птиц в естественной среде обитания.
Ранние выезды на джипах и неспешные дневные маршруты откроют разные грани парка — от солнечных равнин до тихих озёр, отражающих силуэты деревьев.
После активностей вы сможете отдохнуть в уютном отеле, насладиться индийской кухней и ощутить спокойствие вечернего Раджастхана.
Описание тура
Организационные детали
Участие строго с 18 лет.
Программа тура по дням
1 день
Переезд из Дели в «Рантхамбор»
Путешествие начнётся с встречи в аэропорту или отеле Дели. Наш водитель доставит вас на железнодорожный вокзал, где вы сядете на комфортабельный поезд до Савай-Мадхопура — ближайшей станции к тигриному заповеднику «Рантхамбор». В пути вы проведёте около 4-5 часов в кондиционированном вагоне представительского класса.
Во время поездки вы сможете увидеть живописные пейзажи индийской сельской местности — зелёные поля, небольшие деревни и колоритные станции, отражающие повседневную жизнь Индии.
По прибытии вас встретит водитель и отвезёт в заранее забронированный отель в «Рантхамборе». Вечер будет свободен для отдыха.
Примечание: железнодорожная станция Савай-Мадхопур расположена примерно в 10 км от большинства отелей «Рантхамбора».
2 день
Сафари в национальном парке «Рантхамбор»
Этот день будет посвящён знакомству с одним из самых известных заповедников Индии — тигриным парком «Рантхамбор», расположенным на фоне древнего форта. Территория заповедника сочетает сухие лиственные леса, открытые равнины и озёра, создавая идеальные условия для обитания королевских бенгальских тигров. Здесь также можно встретить леопардов, медведей-ленивцев и множество видов птиц.
Ранним утром вы отправитесь на первое сафари, которое начинается около 5:00 и длится до 8:30. После возвращения в отель вас ждут завтрак и отдых.
Вторая вылазка, дневное сафари, начнётся примерно в 14:00 и завершится к 17:30. Каждая поездка длится около 3 часов и проходит на открытых джипах или специальных внедорожниках, позволяющих максимально приблизиться к миру дикой природы.
Все трансферы к началу сафари и обратно организованы из отеля.
3 день
Окончание тура
В завершение путешествия вас заберут из отеля и доставят на железнодорожную станцию Савай-Мадхопур для поездки обратно в Дели.
По прибытии водитель встретит вас на платформе и отвезёт в удобное для вас место — в отель или аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 2 ужина и 1 обед
Трансфер из/до аэропорта Дели
Трансфер по маршруту (в том числе билеты на поезд Дели - Савай-Мадхопур - Дели)
Услуги гида
Сафари (утром и днём)
Что не входит в цену
Перелёт до Дели и обратно
Остальное питание
Чаевые гиду и водителю
Животные находятся в естественной среде обитания, поэтому наблюдение за тиграми не гарантировано
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели или ваш отель, 10:00
Завершение: Аэропорт Дели или ваш отель, около 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохсин — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 334 туристов
Меня зовут Мохсин, я родился и вырос в Агре. Окончил университет по специальности «История Индии и русский язык». Работаю гидом с 2013 года. Мои хобби — чтение книг и знакомство с неизведанными местами. Как культурный посол родной страны, считаю своим долгом показать гостям Индию во всём её многообразии. Я и моя команда рады вам!