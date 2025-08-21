-
20%
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
$728
$910 за всё до 2 чел.
Индивидуальное путешествие по Старому Дели и Агре: по следам Моголов
Побывать в Красном форте и Тадж-Махале, перенестись в прошлое и узнать истории правителей династии
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по д...
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
$400 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
Начало: Аэропорт/отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, ...
Завтра в 08:00
25 авг в 08:00
$2530 за человека
Контрасты Дели: индивидуальный экспресс-тур
Изучить историческую часть с древними храмами и погулять по колониальному центру
Начало: Г. Дели, место и время по договорённости
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
$260 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Корпоративные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Дели
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Дели в августе 2025
Сейчас в Дели в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 4 тура от 260 до 2530 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2025 год по теме «Корпоративные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от $260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь