Туры от вашего отеля в Дели

Найдено 3 тура в категории «От вашего отеля» в Дели на русском языке, цены от $269. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
На машине
9 отзывов
4 дня
На авто по золотому треугольнику Индии: Дели, Агра и Джайпур
Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику
Начало: Дели, у вашего отеля или в другом месте по договор...
Завтра в 08:00
1 сен в 08:00
$313 за человека
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
На машине
1 отзыв
2 дня
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Контрасты Дели и Агры за 2 дня. Старый город, Нью-Дели, Тадж-Махал на восходе и закате, форт монгольских императоров, колоритный рынок и национальная еда
Начало: У вашего отеля или в другом месте по договоренност...
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
$269 за человека
Индивидуальное путешествие по Старому Дели и Агре: по следам Моголов
На машине
2 дня
Индивидуальное путешествие по Старому Дели и Агре: по следам Моголов
Побывать в Красном форте и Тадж-Махале, перенестись в прошлое и узнать истории правителей династии
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по д...
Завтра в 10:00
5 сен в 10:00
$400 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    21 июня 2024
    На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
    Поездка очень понравилась. Получили большое количество удовольствия и эмоций, информации! Спасибо организатору Али и нашему гиду Кульдипу, а также водителю!
    Поездка очень понравилась. Получили большое количество удовольствия и эмоций, информации! Спасибо организатору Али и нашему гидуПоездка очень понравилась. Получили большое количество удовольствия и эмоций, информации! Спасибо организатору Али и нашему гидуПоездка очень понравилась. Получили большое количество удовольствия и эмоций, информации! Спасибо организатору Али и нашему гиду
  • В
    Владимир
    13 января 2024
    На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
    Наш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входили в пакетный тур. Услышав
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    нашу просьбу, Али организовал дополнительный день в нашем туре для посещения этих мест, Огромная ему благодарность за это! Гидом у нас был очень интересный рассказчик по имени Нирадж, который отлично говорит по-русски. Видно, что он любит свою работу, историю, страну! Очень все понятно рассказывал и показывал,. Всегда указывал лучшие места для фотографирования объекта посещения. Помогал сделать совместное фото. Очень интересно повествовал об истории Индии и особенности жизни индусов при разных правителях. Благодаря ему стала понятна структура религии в Индии и триада Индусских богов. Теперь нам не составляет труда, глядя на изображение божества, точно назвать его имя. Нирадж простым языком разъяснял все непонятное, всегда отвечал на все наши вопросы. Всегда предлагал посмотреть на творчество различных индусских ремесленников, что было очень познавательным, при этом не навязывал посещение каких либо лавок, которые нам были не интересны. С питанием также не было никаких проблем, всегда кушали в хороших ресторанах с буфетом (подобие шведского стола). Водителю по имени Шоэб, отдельная благодарность за спокойную, комфортную и безопасную езду. Мы прекрасно провели время! Спасибо большое Али за организацию! Спасибо Tripstep!

    Наш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входилиНаш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входилиНаш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входилиНаш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входили
  • Н
    Наталья
    4 декабря 2023
    Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
    Просто потрясающее путешествие! Али прекрасный организатор и рассказчик! Все, что заявлено в программе - исполнено. Всегда на связи по любым
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    вопросам - пунктуальный, вежливый, кстати, прекрасно говорит по-русски, и очень интересно рассказывает! Во все достопримечательности проходили без очереди - в общем, я крайне рекомендую, и сама планирую дальнейшие путешествия по Индии с Али.

  • А
    Анастасия
    4 декабря 2023
    На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
    Авинаш чудесный гид! С ним мы чувствовали себя в полной безопасности, было очень интересно. И еще у нас был просто прекрасный водитель, такой учтивый и внимательный

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «От вашего отеля»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
  2. Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
  3. Индивидуальное путешествие по Старому Дели и Агре: по следам Моголов
Какие места ещё посмотреть в Дели
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Тадж-Махал
  2. Храм Лотоса
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в августе 2024
Сейчас в Дели в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 тура от 269 до 400. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «От вашего отеля», 10 ⭐ отзывов, цены от $269. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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