4 дня
На авто по золотому треугольнику Индии: Дели, Агра и Джайпур
Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику
Начало: Дели, у вашего отеля или в другом месте по договор...
Завтра в 08:00
1 сен в 08:00
$313 за человека
2 дня
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Контрасты Дели и Агры за 2 дня. Старый город, Нью-Дели, Тадж-Махал на восходе и закате, форт монгольских императоров, колоритный рынок и национальная еда
Начало: У вашего отеля или в другом месте по договоренност...
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
$269 за человека
2 дня
Индивидуальное путешествие по Старому Дели и Агре: по следам Моголов
Побывать в Красном форте и Тадж-Махале, перенестись в прошлое и узнать истории правителей династии
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по д...
Завтра в 10:00
5 сен в 10:00
$400 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ГГалина21 июня 2024Поездка очень понравилась. Получили большое количество удовольствия и эмоций, информации! Спасибо организатору Али и нашему гиду Кульдипу, а также водителю!
- ВВладимир13 января 2024Наш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входили в пакетный тур. Услышав
- ННаталья4 декабря 2023Просто потрясающее путешествие! Али прекрасный организатор и рассказчик! Все, что заявлено в программе - исполнено. Всегда на связи по любым
- ААнастасия4 декабря 2023Авинаш чудесный гид! С ним мы чувствовали себя в полной безопасности, было очень интересно. И еще у нас был просто прекрасный водитель, такой учтивый и внимательный
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит тур в Дели в августе 2024
Сейчас в Дели в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 тура от 269 до 400. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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