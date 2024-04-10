В январе – туры в Дели

Найдено 8 туров в категории «В январе» в Дели на русском языке, цены от $400. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
3 главных города Индии только для вас
На машине
1 отзыв
5 дней
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
22 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$910 за человека
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
На машине
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$999 за человека
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
На машине
6 дней
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$699 за человека
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
На автобусе
7 дней
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Проехать по «Золотому треугольнику» страны и научиться рисовать хной узоры на руках
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
2 ноя в 03:30
29 дек в 03:30
$950 за человека
Великолепная четвёрка: Дели, Агра, Джайпур и загадочный Варанаси
На автобусе
7 дней
Великолепная четвёрка: Дели, Агра, Джайпур и загадочный Варанаси
Познакомиться с главными городами, посмотреть на священные обряды и прокатиться на лодке по Гангу
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
28 янв в 03:30
$860 за человека
Индивидуальное путешествие по Старому Дели и Агре: по следам Моголов
На машине
2 дня
Индивидуальное путешествие по Старому Дели и Агре: по следам Моголов
Побывать в Красном форте и Тадж-Махале, перенестись в прошлое и узнать истории правителей династии
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по д...
31 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
$400 за всё до 2 чел.
Из Дели в Праяградж. Индивидуальный тур к месту слияния священных рек Ганга, Ямуны и Сарасвати
3 дня
Лучший выбор
Из Дели в Праяградж. Индивидуальный тур к месту слияния священных рек Ганга, Ямуны и Сарасвати
Увидеть одну из главных святынь индуизма и познакомиться с древним городом
Начало: Дели, аэропорт или ваш отель, утро
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$800 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур по городам Дели, Удайпур, Читторгарх
На машине
5 дней
Индивидуальный тур по городам Дели, Удайпур, Читторгарх
Познакомиться с достопримечательностями, узнать их историю и полюбоваться озером Пичола
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по д...
16 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
$970 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Артем
    10 апреля 2024
    3 главных города Индии только для вас
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «В январе»

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Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Тадж-Махал
  2. Храм Лотоса
  3. Президентский дворец
  4. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в октябре 2024
Сейчас в Дели в категории "В январе" можно забронировать 8 авторских туров от 400 до 999. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 8 туров на 2024 год по теме «В январе», 1 ⭐ отзыв, цены от $400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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