Индивидуально по Индии: Агра, Дели, Варанаси с посещением мастерских и церемоний
Полюбоваться Тадж-Махалом, понаблюдать за аарти, увидеть, как инкрустируют мрамор и украшают сари
Начало: Аэропорт Дели, по времени вашего рейса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$855
$950 за человека
По достопримечательностям Дели, Джайпура и Агры в мини-группе и консультации астролога
Встретить рассвет у Тадж-Махала, познакомиться с индийской астрологией и поужинать под яркое шоу
Начало: Дели, 10:00 (возможна договорённость о другом врем...
24 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
$1056 за человека
Знаковые локации 5 городов Индии и праздник Холи: индивидуальное путешествие с комфортом
Увидеть достопримечательности Золотого треугольника, осмотреть Тадж-Махал и посетить яркий фестиваль
Начало: Аэропорт Дели, около 4:00 (прибытие рейсом «Аэрофл...
26 фев в 04:00
$1050 за человека
В Индию на Новый год: Дели, Джайпур и Арга, Кхаджурахо и Варанаси
Отметить праздник гала-ужином под фейерверки, прокатиться на велорикше и поучиться росписи тканей
Начало: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Дели, 5...
28 дек в 05:00
$1290 за человека
Насыщенный тур в Индию: главные места Дели, Джайпура и Агры и священный город Вриндаван
Увидеть Тадж-Махал и Храм Лотоса, полюбоваться роскошными дворцами, заглянуть в древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Дели, 7:00
29 ноя в 07:00
13 дек в 07:00
$855
$950 за человека
Индивидуальный тур из Дели в парк тигров «Рантхамбор» с сафари
Понаблюдать за разными животными и погрузиться в атмосферу сельской Индии
Начало: Аэропорт Дели или ваш отель, 10:00
23 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
$720 за всё до 2 чел.
Тур-погружение в Индию: 4 города, традиционная кухня, ремёсла, сафари и главные локации
Увидеть Тадж-Махал, побывать на фабрике шёлка и памшины, осмотреть храмы Кхаджурахо и гхаты Варанаси
Начало: Аэропорт Дели, 5:00
4 мар в 05:00
$985 за человека
