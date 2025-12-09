Мои заказы

По достопримечательностям Дели, Джайпура и Агры в мини-группе и консультации астролога

Встретить рассвет у Тадж-Махала, познакомиться с индийской астрологией и поужинать под яркое шоу
Это путешествие — не просто маршрут по Золотому треугольнику Индии, а настоящее духовное приключение.

Вы прогуляетесь по древним улицам Дели, увидите грандиозный Кутуб-Минар и изящный храм Лотоса, вдохнёте аромат специй на
шумном базаре Чандни-Чоук.

В Джайпуре подниметесь к крепости Амбер верхом на слоне или на джипе, полюбуетесь архитектурой Дворца ветров и заглянете в обсерваторию Джантар-Мантар. В Агре мы встретим рассвет у Тадж-Махала. А вечерами вас ждут беседы с астрологом и погружение в тайны своей судьбы.

Мы позаботимся о каждой детали поездки: комфортные отели, внимательные гиды, удобный транспорт, профессиональные водители и тёплая атмосфера сделают её особенной. Ваши улыбки, вдохновение и воспоминания станут лучшими сувенирами на память.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять лёгкую одежду для прогулок и закрытые вещи для храмов, шарф или шаль, удобную обувь, солнцезащиту, личные лекарства и аптечку.
Связь стабильная в городах, но ограничена в сельской местности. Желательно приобрести местную SIM-карту.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, знакомство с астрологом

По прибытии в Дели вас встретит представитель принимающей компании. После короткого переезда вы разместитесь в отеле и немного отдохнёте. Вечером состоится первое знакомство с астрологом — вступительная беседа о традициях индийской астрологии, её философии и значении в жизни человека.

2 день

Достопримечательности Дели, консультации астролога

После завтрака начнём знакомство с главным городом Индии. Мы увидим Кутуб-Минар, один из древнейших минаретов мира, и проедем мимо Ворот Индии — монумента, возведённого в честь солдат, павших за родину.

Прогуляемся по старинным кварталам Старого Дели, посетим мечеть Джама-Масджид, а затем окунёмся в звуки и краски базара Чандни-Чоук, где аромат специй и звон амулетов создают колоритную атмосферу.

Завершим день посещением храма Лотоса — символа гармонии и духовного единства. Вечером — индивидуальные и групповые консультации с астрологом.

3 день

Переезд в Джайпур, свободное время, сеанс астрологии

Сегодня отправимся в Джайпур — столицу штата Раджастхан, известную как Розовый город. Переезд займёт около 5 часов. По прибытии — размещение в отеле и свободное время для прогулки. Вечером вас ждёт астрологический сеанс, посвящённый энергиям этого региона и личным перспективам.

4 день

Достопримечательности Джайпура, ужин с танцами и шоу

Позавтракав, отправимся в один из самых впечатляющих памятников Индии — форт Амбер, куда поднимемся на слонах или джипах. Здесь, среди стен древней цитадели, вы почувствуете дыхание эпохи великих махараджей.

Далее посетим Дворец ветров Хава-Махал, изящное здание с сотнями окон, через которые женщины царского двора когда-то наблюдали за процессиями. Осмотрим Сити-палас — действующую резиденцию махараджи, а также знаменитую обсерваторию Джантар-Мантар, где можно увидеть уникальные астрономические приборы 18 века.

Вечером вас ждёт традиционный ужин с индийскими танцами и шоу-программой.

5 день

Фатехпур-Сикри, прибытие в Агру, встреча с астрологом

В этот день переедем в Агру, сделав по пути остановку в Фатехпур-Сикри, бывшей столице империи Моголов, ныне покинутом, но прекрасно сохранившемся городе.

По прибытии в Агру — размещение в отеле. Вечером состоится групповая встреча с астрологом, посвящённая осмыслению прожитого и гармонизации внутренней энергии.

6 день

Рассвет у Тадж-Махала, возвращение в Дели

Сегодня встретим рассвет у подножия Тадж-Махала — символа вечной любви и одного из величайших архитектурных шедевров планеты (по пятницам закрыт). Затем позавтракаем и посетим Красный форт, где жили падишахи династии Великих Моголов.

После отправимся обратно в Дели. По прибытии у вас будет время для шопинга, прогулки или отдыха перед вылетом.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1056
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 этнический ужин с национальными танцами, минеральная вода 0,5 л в день и сезонные фрукты в пути
  • Услуги русскоязычного лицензированного гида
  • Сопровождение астролога
  • Катание на слонах в форте Амбер
  • Все местные налоги
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Дели и обратно
  • Обеды и ужины ~ $100
  • Входные билеты к монументам ~ $50
  • Личные расходы, чаевые
  • Фото - и видеосъёмка
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - $905
  • Внимание: в период 20.12-10.01 необходима доплата в размере 20% от стоимости тура
  • Обязательный новогодний ужин оплачивается дополнительно - $60 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, 10:00 (возможна договорённость о другом времени)
Завершение: Дели, 20:00 (возможна договорённость о другом времени)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамеш
Рамеш — Организатор в Дели
Провёл экскурсии для 21 туриста
Намасте! Меня зовут Рамеш, я владелец официального туристического агентства в Дели. В нашей команде только профессиональные, преданные своему делу гиды и водители. Мы проводим экскурсии по всей Индии. С нетерпением ждём вас в нашей удивительной стране.

Тур входит в следующие категории Дели

