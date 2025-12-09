Вы прогуляетесь по древним улицам Дели, увидите грандиозный Кутуб-Минар и изящный храм Лотоса, вдохнёте аромат специй на
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять лёгкую одежду для прогулок и закрытые вещи для храмов, шарф или шаль, удобную обувь, солнцезащиту, личные лекарства и аптечку.
Связь стабильная в городах, но ограничена в сельской местности. Желательно приобрести местную SIM-карту.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, знакомство с астрологом
По прибытии в Дели вас встретит представитель принимающей компании. После короткого переезда вы разместитесь в отеле и немного отдохнёте. Вечером состоится первое знакомство с астрологом — вступительная беседа о традициях индийской астрологии, её философии и значении в жизни человека.
Достопримечательности Дели, консультации астролога
После завтрака начнём знакомство с главным городом Индии. Мы увидим Кутуб-Минар, один из древнейших минаретов мира, и проедем мимо Ворот Индии — монумента, возведённого в честь солдат, павших за родину.
Прогуляемся по старинным кварталам Старого Дели, посетим мечеть Джама-Масджид, а затем окунёмся в звуки и краски базара Чандни-Чоук, где аромат специй и звон амулетов создают колоритную атмосферу.
Завершим день посещением храма Лотоса — символа гармонии и духовного единства. Вечером — индивидуальные и групповые консультации с астрологом.
Переезд в Джайпур, свободное время, сеанс астрологии
Сегодня отправимся в Джайпур — столицу штата Раджастхан, известную как Розовый город. Переезд займёт около 5 часов. По прибытии — размещение в отеле и свободное время для прогулки. Вечером вас ждёт астрологический сеанс, посвящённый энергиям этого региона и личным перспективам.
Достопримечательности Джайпура, ужин с танцами и шоу
Позавтракав, отправимся в один из самых впечатляющих памятников Индии — форт Амбер, куда поднимемся на слонах или джипах. Здесь, среди стен древней цитадели, вы почувствуете дыхание эпохи великих махараджей.
Далее посетим Дворец ветров Хава-Махал, изящное здание с сотнями окон, через которые женщины царского двора когда-то наблюдали за процессиями. Осмотрим Сити-палас — действующую резиденцию махараджи, а также знаменитую обсерваторию Джантар-Мантар, где можно увидеть уникальные астрономические приборы 18 века.
Вечером вас ждёт традиционный ужин с индийскими танцами и шоу-программой.
Фатехпур-Сикри, прибытие в Агру, встреча с астрологом
В этот день переедем в Агру, сделав по пути остановку в Фатехпур-Сикри, бывшей столице империи Моголов, ныне покинутом, но прекрасно сохранившемся городе.
По прибытии в Агру — размещение в отеле. Вечером состоится групповая встреча с астрологом, посвящённая осмыслению прожитого и гармонизации внутренней энергии.
Рассвет у Тадж-Махала, возвращение в Дели
Сегодня встретим рассвет у подножия Тадж-Махала — символа вечной любви и одного из величайших архитектурных шедевров планеты (по пятницам закрыт). Затем позавтракаем и посетим Красный форт, где жили падишахи династии Великих Моголов.
После отправимся обратно в Дели. По прибытии у вас будет время для шопинга, прогулки или отдыха перед вылетом.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1056
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 этнический ужин с национальными танцами, минеральная вода 0,5 л в день и сезонные фрукты в пути
- Услуги русскоязычного лицензированного гида
- Сопровождение астролога
- Катание на слонах в форте Амбер
- Все местные налоги
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Дели и обратно
- Обеды и ужины ~ $100
- Входные билеты к монументам ~ $50
- Личные расходы, чаевые
- Фото - и видеосъёмка
- Стоимость тура при 1-местном проживании - $905
- Внимание: в период 20.12-10.01 необходима доплата в размере 20% от стоимости тура
- Обязательный новогодний ужин оплачивается дополнительно - $60 с человека