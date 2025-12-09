После завтрака начнём знакомство с главным городом Индии. Мы увидим Кутуб-Минар, один из древнейших минаретов мира, и проедем мимо Ворот Индии — монумента, возведённого в честь солдат, павших за родину.

Прогуляемся по старинным кварталам Старого Дели, посетим мечеть Джама-Масджид, а затем окунёмся в звуки и краски базара Чандни-Чоук, где аромат специй и звон амулетов создают колоритную атмосферу.

Завершим день посещением храма Лотоса — символа гармонии и духовного единства. Вечером — индивидуальные и групповые консультации с астрологом.