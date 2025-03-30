Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Джайпур
Путешествие в сердце Индии: откройте для себя Джайпур с его величественными фортами, храмами и дворцами. Узнайте о традициях и жизни королевского двора
Завтра в 08:30
31 мар в 08:30
$110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Из Джайпура - в волшебную Агру (без очереди к памятникам)
Позвольте себе путешествие в Агру с приоритетным доступом к Тадж-Махалу и Красному форту. Уникальная возможность избежать толпы и насладиться историей
Начало: В Джайпуре
Завтра в 08:00
31 мар в 05:00
$189 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский Джайпур
Джайпур - город махараджей и розовых фасадов. Откройте для себя знаковые достопримечательности, шумные улицы и базары, погрузитесь в историю и культуру
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$102 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Джайпуру в категории «История и архитектура»
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