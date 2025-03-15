Мои заказы

Выездные экскурсии из Джайпура

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Джайпуре на русском языке, цены от $125. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Агра-форт. Комфортный трансфер из Джайпура в Дели с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Джайпуре
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $285 за человека
Великолепный Джайпур
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Джайпур
Путешествие в сердце Раджастана! Откройте для себя форт Амбер, Городской дворец и обсерваторию Джай Сингха. Узнайте тайны розового города и его истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Из Джайпура - в волшебную Агру (без очереди к памятникам)
На машине
12 часов
Индивидуальная
Из Джайпура - в волшебную Агру (без очереди к памятникам)
Позвольте себе путешествие в Агру с приоритетным доступом к Тадж-Махалу и Красному форту. Уникальная возможность избежать толпы и насладиться историей
Начало: В Джайпуре
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$189 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    JULIA
    15 марта 2025
    Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
    Все своевременно и честно организовано, хорошие подрядчики, все по программе выполнено и даже больше.
  • Ю
    Юлия
    15 февраля 2025
    Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
    Большое спасибо гиду Сани, за интересные экскурсии по дороге из Агры в Джайпур, а также Мосхину за помощь в организационных вопросах.
    Отдельное спасибо водителю.
    Очень рекомендую.
  • Н
    Никита
    11 января 2025
    Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
    Мохсин прекрасный гид и рассказчик. Очень интересная экскурсия по Агре, ТаджМахалу. Мохсин организовал нам прекрасный трансфер из Джайпура. Водитель Хари
    читать дальше

    заслуживает отдельной похвалы. Очень внимательный и услужливый, прекрасно водит машину в этом супер тяжёлом потоке авто, мотоциклов, людей и коров. Мы очень довольны именно поездкой в Агру.

