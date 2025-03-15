Индивидуальная
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Агра-форт. Комфортный трансфер из Джайпура в Дели с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Джайпуре
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $285 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Джайпур
Путешествие в сердце Раджастана! Откройте для себя форт Амбер, Городской дворец и обсерваторию Джай Сингха. Узнайте тайны розового города и его истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Из Джайпура - в волшебную Агру (без очереди к памятникам)
Позвольте себе путешествие в Агру с приоритетным доступом к Тадж-Махалу и Красному форту. Уникальная возможность избежать толпы и насладиться историей
Начало: В Джайпуре
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$189 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- JJULIA15 марта 2025Все своевременно и честно организовано, хорошие подрядчики, все по программе выполнено и даже больше.
- ЮЮлия15 февраля 2025Большое спасибо гиду Сани, за интересные экскурсии по дороге из Агры в Джайпур, а также Мосхину за помощь в организационных вопросах.
Отдельное спасибо водителю.
Очень рекомендую.
- ННикита11 января 2025Мохсин прекрасный гид и рассказчик. Очень интересная экскурсия по Агре, ТаджМахалу. Мохсин организовал нам прекрасный трансфер из Джайпура. Водитель Хари
Ответы на вопросы от путешественников по Джайпуру в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Джайпуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Джайпуре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Джайпуру в декабре 2025
Сейчас в Джайпуре в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 285. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Джайпура и местам Индии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии