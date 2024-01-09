Очень интересная экскурсия. Экскурсовод был местным,но русский знал неплохо,т. к. жил какое-то время в Москве. Он нам понравиля больше всех. А организатор Анудж нам помог поменять отель. Спасибо ему.

Т Тина

Все хорошо, экскурсия очень понравилась. Экскурсовод -Джитендр - показал интересны места, единственное пожелание - обедать лучше в хорошем ресторане (куда мы и поехали в результате), в первоначально предложенном - очень много народу, шумно, шведский стол (не все его любят)