8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Джайпур
Посетить знаковые места «розового города» и прикоснуться к его истории на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Я покажу его главные достопримечательности: форт Амбер, роскошные дворцы и обсерваторию»
Завтра в 11:30
8 мар в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Джайпур
Посетить столицу штата Раджастан, прикоснуться к её истории и узнать о местной жизни
$110 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
Знакомьтесь - Джайпур
Увидеть самое главное в розовом городе и попробовать качори
«А ещё познакомитесь с нетуристическими локациями: посетите место, где проходят ритуалы и горят погребальные костры, когда умирает член королевской семьи»
Завтра в 08:30
6 мар в 08:30
$120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААдиля20 декабря 2024Все отлично!
- ЕЕлена9 января 2024Очень интересная экскурсия. Экскурсовод был местным,но русский знал неплохо,т. к. жил какое-то время в Москве. Он нам понравиля больше всех. А организатор Анудж нам помог поменять отель. Спасибо ему.
- ТТина19 декабря 2023Все хорошо, экскурсия очень понравилась. Экскурсовод -Джитендр - показал интересны места, единственное пожелание - обедать лучше в хорошем ресторане (куда мы и поехали в результате), в первоначально предложенном - очень много народу, шумно, шведский стол (не все его любят)
Ответы на вопросы от путешественников по Джайпуру в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Джайпуру в марте 2025
Сейчас в Джайпуре в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 125. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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