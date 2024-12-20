Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Джайпуре на русском языке, цены от $110. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

На машине 3 отзыва 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Великолепный Джайпур Посетить знаковые места «розового города» и прикоснуться к его истории на авто-пешеходной экскурсии Начало: У вашего отеля «Я покажу его главные достопримечательности: форт Амбер, роскошные дворцы и обсерваторию» $ 125 за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 2 чел. Добро пожаловать в Джайпур Посетить столицу штата Раджастан, прикоснуться к её истории и узнать о местной жизни $ 110 за всё до 2 чел. На машине 8 часов Индивидуальная Знакомьтесь - Джайпур Увидеть самое главное в розовом городе и попробовать качори «А ещё познакомитесь с нетуристическими локациями: посетите место, где проходят ритуалы и горят погребальные костры, когда умирает член королевской семьи» $ 120 за человека Другие экскурсии Джайпура Последние отзывы на экскурсии А Адиля Великолепный Джайпур Все отлично!

Е Елена Великолепный Джайпур Очень интересная экскурсия. Экскурсовод был местным,но русский знал неплохо,т. к. жил какое-то время в Москве. Он нам понравиля больше всех. А организатор Анудж нам помог поменять отель. Спасибо ему.

Т Тина Великолепный Джайпур Все хорошо, экскурсия очень понравилась. Экскурсовод -Джитендр - показал интересны места, единственное пожелание - обедать лучше в хорошем ресторане (куда мы и поехали в результате), в первоначально предложенном - очень много народу, шумно, шведский стол (не все его любят)

Ответы на вопросы от путешественников по Джайпуру в категории «Обзорные»

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