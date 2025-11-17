В программу экскурсии входят плавание с маской и трубкой, традиционная рыбалка с использованием местных снастей, а также освежающее купание в открытом море. Морская прогулка подарит встречу с игривыми дельфинами в их естественной среде обитания и позволит полюбоваться прибрежными достопримечательностями. После знакомства с морскими глубинами вас ждет отдых на песчаном пляже острова Гранд, где будет сервирован обед с блюдами на углях. Этот день гармонично объединит активное исследование природных богатств и спокойное наслаждение морскими пейзажами, оставив яркие впечатления от встречи с водной стихией. Важная информация:

Дети до 4 лет — бесплатно • Трансфер с Юга — по запросу • Алкоголь только после дайвинга • Трансфер с Анджуны, Вагатора, Сиолима, Морджима, Ашвема, Мандрема, Арамболя — +5$/чел.