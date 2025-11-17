Откройте для себя морские просторы Гоа в ходе однодневного приключения, сочетающего активный отдых и знакомство с подводным миром.
Вас ждет погружение в прозрачные воды Аравийского моря, где даже новички смогут ощутить себя частью удивительной экосистемы.
Под руководством опытного инструктора вы познакомитесь с основами дайвинга и увидите красочных обитателей морских глубин.
Описание водной прогулки
В программу экскурсии входят плавание с маской и трубкой, традиционная рыбалка с использованием местных снастей, а также освежающее купание в открытом море. Морская прогулка подарит встречу с игривыми дельфинами в их естественной среде обитания и позволит полюбоваться прибрежными достопримечательностями. После знакомства с морскими глубинами вас ждет отдых на песчаном пляже острова Гранд, где будет сервирован обед с блюдами на углях. Этот день гармонично объединит активное исследование природных богатств и спокойное наслаждение морскими пейзажами, оставив яркие впечатления от встречи с водной стихией. Важная информация:
Дети до 4 лет — бесплатно • Трансфер с Юга — по запросу • Алкоголь только после дайвинга • Трансфер с Анджуны, Вагатора, Сиолима, Морджима, Ашвема, Мандрема, Арамболя — +5$/чел.
Групповые туры - понедельник, среда, пятница. Индивидуальный тур - любой день
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно
- Снаряжение для рыбалки
- Маски и трубки
- Завтрак и обед
- Пиво, ром, напитки, вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Групповые туры - понедельник, среда, пятница. Индивидуальный тур - любой день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Дети до 4 лет - бесплатно
- Трансфер с Юга - по запросу
- Алкоголь только после дайвинга
- Трансфер с Анджуны, Вагатора, Сиолима, Морджима, Ашвема, Мандрема, Арамболя - +5$/чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Е
Евгения
17 ноя 2025
Хочу поблагодарить Марию за организацию активностей во время отдыха. Были на 4 экскурсиях, все очень-очень понравилось! Отдельный восторг гид Лина, с ней было очень приятно и комфортно во время поездок. Мы влюбились в Индию, и очень надеюсь, что вернёмся сюда открывать новые грани этой страны 🪬🇮🇳
В
Валерия
13 ноя 2025
Добрый вечер! Хочу ещё раз сказать спасибо за все экскурсии, было очень здорово и интересно. Мы в восторге от Индии! 🥰👏🙌
В
В.
28 окт 2025
В целом отличная экскурсия!
Очень приятный гид с поставленным голосом, приятно слушать.
Места и сопровождение все супер.
Только устали от раннего подъема и долгого трансфера. Но сами выбрали где остановиться) Решили, что зря не искупались в водопаде, думаю прибавили бы себе сил
И
Иван
24 сен 2025
Экскурсия понравилась очень!
Входит в следующие категории Гоа
