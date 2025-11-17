Хочу поблагодарить Марию за организацию активностей во время отдыха. Были на 4 экскурсиях, все очень-очень понравилось! Отдельный восторг гид Лина,

с ней было очень приятно и комфортно во время поездок. Мы влюбились в Индию, и очень надеюсь, что вернёмся сюда открывать новые грани этой страны 🪬🇮🇳

Добрый вечер! Хочу ещё раз сказать спасибо за все экскурсии, было очень здорово и интересно. Мы в восторге от Индии! 🥰👏🙌

В В.

В целом отличная экскурсия!

Очень приятный гид с поставленным голосом, приятно слушать.

Места и сопровождение все супер.

Только устали от раннего подъема и долгого трансфера. Но сами выбрали где остановиться) Решили, что зря не искупались в водопаде, думаю прибавили бы себе сил