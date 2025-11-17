Групповая
до 20 чел.
Дайвинг, дельфины, пляж и барбекю
Начало: По договоренности
«Морская прогулка подарит встречу с игривыми дельфинами в их естественной среде обитания и позволит полюбоваться прибрежными достопримечательностями»
Расписание: Групповые туры - понедельник, среда, пятница. Индивидуальный тур - любой день
Завтра в 08:00
13 мар в 08:00
$55 за человека
Групповая
МОРСКАЯ ПРОГУЛКА на остров Гранд, дельфины, снорклинг. Барбекю + рыбалка
Начало: Ваш отель
«Вас ждет прогулка на лодке по просторам Аравийского моря, во время которой вы сможете наблюдать за игрой дельфинов в их естественной среде»
Расписание: Групповые туры - понедельник, среда, пятница. Индивидуальный тур - любой день
Завтра в 08:00
13 мар в 08:00
$35 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Встреча заката или рассвета на лодке (дельфины, рыбалка, купание)
Начало: Ваш отель
«Представьте: золотистые лучи восходящего или заходящего солнца окрашивают водную гладь, а в этой волшебной атмосфере рядом с катером появляются стайки игривых дельфинов»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
13 мар в 09:00
$210 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения17 ноября 2025Хочу поблагодарить Марию за организацию активностей во время отдыха. Были на 4 экскурсиях, все очень-очень понравилось! Отдельный восторг гид Лина,
- ВВалерия13 ноября 2025Добрый вечер! Хочу ещё раз сказать спасибо за все экскурсии, было очень здорово и интересно. Мы в восторге от Индии! 🥰👏🙌
- ВВ.28 октября 2025В целом отличная экскурсия!
Очень приятный гид с поставленным голосом, приятно слушать.
Места и сопровождение все супер.
Только устали от раннего подъема и долгого трансфера. Но сами выбрали где остановиться) Решили, что зря не искупались в водопаде, думаю прибавили бы себе сил
- ИИван24 сентября 2025Экскурсия понравилась очень!
