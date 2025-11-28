Откройте для себя величие Агры — посетите знаменитый Тадж-Махал и Форт Агры без ожидания в очередях с профессиональным гидом и комфортным трансфером. Включены экскурсии, питание и возможность познакомиться с местными ремеслами.
Описание билетаТадж-Махал без очереди Первым пунктом станет посещение Тадж-Махала, где вы сможете пройти без очередей и насладиться осмотром артефакта любви Шаха Джахана к Мумтаз-Махал. Гид расскажет историю, архитектуру и легенды этого знаменитого мавзолея. Форт Агры и ремесленные мастерские Далее экскурсия продолжится во Форте Агры — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрите дворцы и залы из красного песчаника и полюбуйтесь видом на Тадж-Махал с форта. По желанию, посетите мастерскую мраморной инкрустации и ремесленные лавки. В стоимость включён обед в местном ресторане с выбором вегетарианских и невегетарианских блюд. По окончании экскурсии вас доставят обратно к отелю или другому удобному месту.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Форт Агры
Что включено
- Трансфер
- Автомобиль с кондиционером и водителем
- Услуги гида
- Входные билеты
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля в Агре
Завершение: Трансфер в отель в Агре
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гоа
Похожие экскурсии из Гоа
Мини-группа
до 12 чел.
Португальское наследие Гоа
Откройте для себя португальское наследие Гоа: форт Рейс Магос, храм Ханумана и колоритные улицы Фонтеньес ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего места проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
Групповая
Сага святых и пряностей: прогулка по Старому Гоа (на английском)
Начало: Monte Santo, Old Goa, Goa 403402, India
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$10.21 за человека
Групповая
до 20 чел.
Фонтейнаш и сердце Панаджи - прогулка по Латинскому району (на английском)
Начало: FRXM+Q25, MG Road, Patto Colony, Panaji, Goa 40300...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$12.47 за человека