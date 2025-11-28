Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя величие Агры — посетите знаменитый Тадж-Махал и Форт Агры без ожидания в очередях с профессиональным гидом и комфортным трансфером. Включены экскурсии, питание и возможность познакомиться с местными ремеслами.

TicketsS Ваш гид в Гоа Написать вопрос Билет для посещения $33.98 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание билета Тадж-Махал без очереди Первым пунктом станет посещение Тадж-Махала, где вы сможете пройти без очередей и насладиться осмотром артефакта любви Шаха Джахана к Мумтаз-Махал. Гид расскажет историю, архитектуру и легенды этого знаменитого мавзолея. Форт Агры и ремесленные мастерские Далее экскурсия продолжится во Форте Агры — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрите дворцы и залы из красного песчаника и полюбуйтесь видом на Тадж-Махал с форта. По желанию, посетите мастерскую мраморной инкрустации и ремесленные лавки. В стоимость включён обед в местном ресторане с выбором вегетарианских и невегетарианских блюд. По окончании экскурсии вас доставят обратно к отелю или другому удобному месту.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату