Экскурсия по Тадж-Махалу и Форту Агры - всё включено (на английском)
Начало: Трансфер из отеля в Агре
«Тадж-Махал без очереди Первым пунктом станет посещение Тадж-Махала, где вы сможете пройти без очередей и насладиться осмотром артефакта любви Шаха Джахана к Мумтаз-Махал»
Завтра в 06:00
14 янв в 06:00
$33.98 за билет
Расписание: Возможно проведение в любой день при предварительном бронировании
Завтра в 08:00
14 янв в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Охота на крабов - с ужином (всё включено)
Провести настоящий гоанский вечер - без шоу и спешки
Завтра в 14:30
15 янв в 14:00
$300 за всё до 6 чел.
