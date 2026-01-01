Мои заказы

Билеты онлайн без очередей в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Гоа на русском языке, цены от $33. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Экскурсия по Тадж-Махалу и Форту Агры - всё включено (на английском)
6 часов
Билеты
Начало: Трансфер из отеля в Агре
«Тадж-Махал без очереди Первым пунктом станет посещение Тадж-Махала, где вы сможете пройти без очередей и насладиться осмотром артефакта любви Шаха Джахана к Мумтаз-Махал»
Завтра в 06:00
14 янв в 06:00
$33.98 за билет
Неизведанная Махараштра - путь сквозь джунгли, дворцы и древние форты
8 часов
Билеты
Начало: Ваш отель
Расписание: Возможно проведение в любой день при предварительном бронировании
Завтра в 08:00
14 янв в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Охота на крабов - с ужином (всё включено)
5.5 часов
Билеты
Провести настоящий гоанский вечер - без шоу и спешки
Завтра в 14:30
15 янв в 14:00
$300 за всё до 6 чел.

