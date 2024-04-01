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на связи. Отдельно хотим отметить гида. Алексей просто кладезь увлекательных историй!!! Рассказал нам очень многое по экскурсионной программе. Также ответил на интересующие нас вопросы, с удовольствием поддерживал беседу на отвлечённые темы. Провели весь день в спокойном ритме, переезжая из одной локации в другую. Гид был с нами на одной волне. Рекомендуем данную экскурсию к посещению!!! Алексею успехов и процветания в профессии!!!