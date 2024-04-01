1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: на ресепшене вашего отеля
«Старинный форт и атмосфера столицы Гоа»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$80 за человека
Индивидуальная
8 часов
Однодневная поездка из Гоа в Махараштру: от королевского дворца до пляжа Парадайз
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
«Форт Тираколь, любимая локация поклонников йоги и романтики»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Португальское наследие Гоа: индивидуальная экскурсия по Панаджи и окрестностям
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: у вашего отеля
«Посетите самый красивый форт Гоа — Рейс Магос»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон1 апреля 2024Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
- ЕЕкатерина25 марта 2024Прекрасный подход организатора, мне организовали индивидуальную экскурсию за час день в день, адаптировали маршрут под меня. Прекрасный гид Анастасия, рекомендую
- ЕЕлена28 февраля 2024Спасибо, мы остались очень довольны экскурсией. Анастасия прекрасный собеседник, яркий, образный, энергичный подход к общению. Все увидели, и даже успели
- ДДария24 февраля 2024Отличная экскурсия! Сегодня совершили незабываемое путешествие в штат Махараштра!!! Огромная благодарность Марии за отличную организацию нашей поездки. Очень отзывчивый человек, всегда
- ООльга8 февраля 2024Отличная экскурсия с гидом Алексеем! На ГОА уже в 4 раз, но Алексей смог преподнести информацию в новом свете, в
- ААнна24 января 2024Советую! Однозначно! 🔥❤️ Мы провели невероятно насыщенный день с чудесным гидом Линой! 💔 Да ещё в «девчачьей» компании 👀 Посетили храмы, форт, прогулялись
- ААнтонина8 января 2024Прекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, и форты, и пляж. Благодарим нашего гида Александра и организатора Марию, отлично провели день, узнали много нового об Индии.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Форты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Форты" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 240. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Форты», 7 ⭐ отзывов, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август