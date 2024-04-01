Экскурсии по фортам Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Форты» в Гоа на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рукотворные сокровища Гоа
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: на ресепшене вашего отеля
«Старинный форт и атмосфера столицы Гоа»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$80 за человека
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Однодневная поездка из Гоа в Махараштру: от королевского дворца до пляжа Парадайз
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
«Форт Тираколь, любимая локация поклонников йоги и романтики»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Португальское наследие Гоа: индивидуальная экскурсия по Панаджи и окрестностям
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: у вашего отеля
«Посетите самый красивый форт Гоа — Рейс Магос»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    1 апреля 2024
    Португальское наследие Гоа
    Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
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    рассказывая о португальском наследии этого прекрасного места. Анастасия с легкостью удерживала внимание, делая экскурсию не только информативной, но и увлекательной. Она была открыта для вопросов и дополнительных объяснений, что создало дружественную и приветливую атмосферу. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю Гоа.

  • Е
    Екатерина
    25 марта 2024
    Португальское наследие Гоа
    Прекрасный подход организатора, мне организовали индивидуальную экскурсию за час день в день, адаптировали маршрут под меня. Прекрасный гид Анастасия, рекомендую
  • Е
    Елена
    28 февраля 2024
    Португальское наследие Гоа
    Спасибо, мы остались очень довольны экскурсией. Анастасия прекрасный собеседник, яркий, образный, энергичный подход к общению. Все увидели, и даже успели
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    сделать необходимые покупки! Экскурсия вообщем то обзорная, прекрасная возможность представить португальскую эпоху на этих землях. Кофе в местной кафешке, переезд реки на пароме - кусочки местной жизни в компании с гидом, прекрасно владеющим русским языком, это создает настроение и желание вернуться, чтобы увидеть и узнать больше.

  • Д
    Дария
    24 февраля 2024
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Отличная экскурсия! Сегодня совершили незабываемое путешествие в штат Махараштра!!! Огромная благодарность Марии за отличную организацию нашей поездки. Очень отзывчивый человек, всегда
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    на связи. Отдельно хотим отметить гида. Алексей просто кладезь увлекательных историй!!! Рассказал нам очень многое по экскурсионной программе. Также ответил на интересующие нас вопросы, с удовольствием поддерживал беседу на отвлечённые темы. Провели весь день в спокойном ритме, переезжая из одной локации в другую. Гид был с нами на одной волне. Рекомендуем данную экскурсию к посещению!!! Алексею успехов и процветания в профессии!!!

  • О
    Ольга
    8 февраля 2024
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Отличная экскурсия с гидом Алексеем! На ГОА уже в 4 раз, но Алексей смог преподнести информацию в новом свете, в
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    легкой и интересной манере. В непринуждённой беседе ответил на все интересующие вопросы. Время пролетело незаметно и захотелось вернуться на ГОА и снова съездить на новую экскурсию с таким замечательным гидом!

    Отличная экскурсия с гидом Алексеем! На ГОА уже в 4 раз, но Алексей смог преподнести информацию
  • А
    Анна
    24 января 2024
    Рукотворные сокровища Гоа
    Советую! Однозначно! 🔥❤️ Мы провели невероятно насыщенный день с чудесным гидом Линой! 💔 Да ещё в «девчачьей» компании 👀 Посетили храмы, форт, прогулялись
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    по «португальскому» городку, зашли попить кофе просто в потрясающее кафе по совету гида Лины ☕️ Мы не торопились, шли комфортным темпом, будто жизнь остановилась, послушали историю индийских Богов, насладились атмосферой городов, особенно маленьких улочек Индии… ох, любовь! Мы успели сфотографироваться везде, где хотели, успели купить всё, что хотели 😅 Лина учитывала пожелания каждого, спасибо ей огромное за тот день, мудрая женщина! ❤️ Прикрепляю несколько фотографий с плёнки и обычные кадры 🎞

    Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️
  • А
    Антонина
    8 января 2024
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Прекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, и форты, и пляж. Благодарим нашего гида Александра и организатора Марию, отлично провели день, узнали много нового об Индии.
    Прекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, иПрекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, иПрекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, и

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Форты»

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Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Форты" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 240. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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