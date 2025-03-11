Мои заказы

Тадж-Махал – экскурсии в Гоа

Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
На машине
13 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив Тадж-Махал и Дели. Два дня, полные открытий и историй, ждут вас в этом удивительном путешествии
«Пронзительной историей Тадж-Махала с вами поделится наш гид»
18 сен в 11:30
19 сен в 08:30
$361$380 за человека
Экскурсия по Тадж-Махалу и Форту Агры - всё включено (на английском)
6 часов
Билеты
Экскурсия по Тадж-Махалу и Форту Агры - всё включено (на английском)
Начало: Трансфер из отеля в Агре
«Тадж-Махал без очереди Первым пунктом станет посещение Тадж-Махала, где вы сможете пройти без очередей и насладиться осмотром артефакта любви Шаха Джахана к Мумтаз-Махал»
Завтра в 06:00
17 сен в 06:00
$33.98 за билет
Тадж-Махал, Агра и Матхура: путешествие по святыням и наследию
12 часов
Билеты
Тадж-Махал, Агра и Матхура: путешествие по святыням и наследию
Начало: Трансфер из отеля
«Величие Тадж-Махала и Форт Агры Начните день с посещения Тадж-Махала, символа вечной любви и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Завтра в 05:00
17 сен в 05:00
$91 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 марта 2025
    Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
    Ездили втроем на экскурсию из Южного Гоа. Все прошло очень хорошо, Алена была всегда на связи, все трансферы приехали вовремя,
    в аэропорту Дели нас встретил гид.
    За время экскурсии успели посетить: Тадж Махал, Форт Агры, на следующий день поехали в Дели, там посмотрели на президентский дворец, Храм Лотоса, сикхский храм, храм Акшардхам, Кутуб Минар. Для двух дней программа очень насыщенная и интересная)
    Ночевали в Агре, отель был чистый с вкусным завтраком)
    Алена, еще раз спасибо за организацию!

  • V
    VLADIMIR
    26 февраля 2025
    Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
    Все прошло отлично.
