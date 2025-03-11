-
5%
Индивидуальная
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив Тадж-Махал и Дели. Два дня, полные открытий и историй, ждут вас в этом удивительном путешествии
«Пронзительной историей Тадж-Махала с вами поделится наш гид»
18 сен в 11:30
19 сен в 08:30
$361
$380 за человека
Билеты
Экскурсия по Тадж-Махалу и Форту Агры - всё включено (на английском)
Начало: Трансфер из отеля в Агре
«Тадж-Махал без очереди Первым пунктом станет посещение Тадж-Махала, где вы сможете пройти без очередей и насладиться осмотром артефакта любви Шаха Джахана к Мумтаз-Махал»
Завтра в 06:00
17 сен в 06:00
$33.98 за билет
Билеты
Тадж-Махал, Агра и Матхура: путешествие по святыням и наследию
Начало: Трансфер из отеля
«Величие Тадж-Махала и Форт Агры Начните день с посещения Тадж-Махала, символа вечной любви и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Завтра в 05:00
17 сен в 05:00
$91 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 марта 2025Ездили втроем на экскурсию из Южного Гоа. Все прошло очень хорошо, Алена была всегда на связи, все трансферы приехали вовремя,
- VVLADIMIR26 февраля 2025Все прошло отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Тадж-Махал»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гоа
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Гоа в сентябре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Тадж-Махал" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 361 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Тадж-Махал», 2 ⭐ отзыва, цены от $33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь