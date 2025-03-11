читать дальше

в аэропорту Дели нас встретил гид.

За время экскурсии успели посетить: Тадж Махал, Форт Агры, на следующий день поехали в Дели, там посмотрели на президентский дворец, Храм Лотоса, сикхский храм, храм Акшардхам, Кутуб Минар. Для двух дней программа очень насыщенная и интересная)

Ночевали в Агре, отель был чистый с вкусным завтраком)

Алена, еще раз спасибо за организацию!