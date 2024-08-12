9 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
$80 за человека
2.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Маргао
Откройте для себя Маргао, культурную столицу Южного Гоа. Насладитесь архитектурой, посетите уютные кафе и получите яркие фотографии на память
Начало: В центре Маргао
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
от $100 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Открыть ключевые места столицы Индии и увидеть шедевр архитектуры моголов
3 дек в 08:30
4 дек в 08:30
$560 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна12 августа 2024Мне всë понравилось, гид Екатерина рассказывала интересно и по теме, маршрут составлен оптимально, пожелания учитывались. Увидела и узнала много интересного. Рекомендую всем экскурсии с этой компанией!
- ААнна24 января 2024Советую! Однозначно! 🔥❤️ Мы провели невероятно насыщенный день с чудесным гидом Линой! 💔 Да ещё в «девчачьей» компании 👀 Посетили храмы, форт, прогулялись
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Популярные места»
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Сейчас в Гоа в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 560. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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