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по «португальскому» городку, зашли попить кофе просто в потрясающее кафе по совету гида Лины ☕️ Мы не торопились, шли комфортным темпом, будто жизнь остановилась, послушали историю индийских Богов, насладились атмосферой городов, особенно маленьких улочек Индии… ох, любовь! Мы успели сфотографироваться везде, где хотели, успели купить всё, что хотели 😅 Лина учитывала пожелания каждого, спасибо ей огромное за тот день, мудрая женщина! ❤️ Прикрепляю несколько фотографий с плёнки и обычные кадры 🎞