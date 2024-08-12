Главные экскурсионные места в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Гоа на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Рукотворные сокровища Гоа
На машине
2 отзыва
9 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
$80 за человека
Фотопрогулка по Маргао - столице Южного Гоа
Пешая
2.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Маргао
Откройте для себя Маргао, культурную столицу Южного Гоа. Насладитесь архитектурой, посетите уютные кафе и получите яркие фотографии на память
Начало: В центре Маргао
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
от $100 за всё до 2 чел.
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
На машине
13 часов
Индивидуальная
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Открыть ключевые места столицы Индии и увидеть шедевр архитектуры моголов
3 дек в 08:30
4 дек в 08:30
$560 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 августа 2024
    Рукотворные сокровища Гоа
    Мне всë понравилось, гид Екатерина рассказывала интересно и по теме, маршрут составлен оптимально, пожелания учитывались. Увидела и узнала много интересного. Рекомендую всем экскурсии с этой компанией!
    Мне всë понравилось, гид Екатерина рассказывала интересно и по теме, маршрут составлен оптимально, пожелания учитывались. УвиделаМне всë понравилось, гид Екатерина рассказывала интересно и по теме, маршрут составлен оптимально, пожелания учитывались. УвиделаМне всë понравилось, гид Екатерина рассказывала интересно и по теме, маршрут составлен оптимально, пожелания учитывались. УвиделаМне всë понравилось, гид Екатерина рассказывала интересно и по теме, маршрут составлен оптимально, пожелания учитывались. Увидела
  • А
    Анна
    24 января 2024
    Рукотворные сокровища Гоа
    Советую! Однозначно! 🔥❤️ Мы провели невероятно насыщенный день с чудесным гидом Линой! 💔 Да ещё в «девчачьей» компании 👀 Посетили храмы, форт, прогулялись
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    по «португальскому» городку, зашли попить кофе просто в потрясающее кафе по совету гида Лины ☕️ Мы не торопились, шли комфортным темпом, будто жизнь остановилась, послушали историю индийских Богов, насладились атмосферой городов, особенно маленьких улочек Индии… ох, любовь! Мы успели сфотографироваться везде, где хотели, успели купить всё, что хотели 😅 Лина учитывала пожелания каждого, спасибо ей огромное за тот день, мудрая женщина! ❤️ Прикрепляю несколько фотографий с плёнки и обычные кадры 🎞

    Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рукотворные сокровища Гоа
  2. Фотопрогулка по Маргао - столице Южного Гоа
  3. Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Сколько стоит экскурсия по Гоа в ноябре 2024
Сейчас в Гоа в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 560. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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