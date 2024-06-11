Фотосессия в индийских национальных нарядах

Насладитесь уникальной фотосессией в индийских костюмах в Гоа. Профессиональная съёмка, помощь с позированием и обработка фото - всё включено
Подарите себе незабываемую фотосессию в индийских национальных костюмах! Съёмка проводится на территории вашего отеля или в других живописных местах Гоа, таких как тропические заросли, мосты, пляжи и португальские дома. В
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вашем распоряжении будут как женские, так и мужские костюмы. Профессиональный фотограф подберёт лучшие ракурсы и поможет с позированием. В течение 1-2 дней после съёмки вы получите 50-100 обработанных фото. Дополнительно можно заказать макияж и причёску. Заявку на фотосессию необходимо делать заранее

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональная съёмка
  2. 👗 Национальные костюмы
  3. 🌴 Красивые локации
  4. 📅 Быстрая обработка фото
  5. 💄 Дополнительные услуги макияжа

Что можно увидеть

  • Тропические заросли
  • Мосты
  • Пляж
  • Португальские дома
Фотосессия в индийских национальных нарядах
Фотосессия в индийских национальных нарядах
Фотосессия в индийских национальных нарядах
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Попробуйте себя в роли индийской красавицы (или красавца!) и сохраните на память новый образ! Снимать будем в вашем отеле или в другом красивом месте: перед встречей мы отправим вам примеры фото и перечень возможных локаций. Это могут быть, например, тропические заросли, мосты, пляж, португальские дома.

Для съёмки мы предоставим вам национальные костюмы — в ассортименте есть как женский, так и мужской.

Организационные детали

  • Снимаем на Sony Alpha 3
  • В течение 1-2 дней после съёмки мы отправим вам 50-100 фото. Все снимки обрабатываются в программе Lightroom (цвето и светокоррекция, лёгкая ретушь).
  • При необходимости переездов дополнительно оплачивается транспорт (автомобиль), стоимость зависит от продолжительности и дальности поездки
  • Дополнительно можно организовать профессиональный макияж с причёской — 5000-7000 рупий
  • Заявку на фотосессию необходимо делать заранее (за 3-4 дня минимум), чтобы успеть получить необходимые разрешения на съёмку

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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