Подарите себе незабываемую фотосессию в индийских национальных костюмах! Съёмка проводится на территории вашего отеля или в других живописных местах Гоа, таких как тропические заросли, мосты, пляжи и португальские дома. В

вашем распоряжении будут как женские, так и мужские костюмы. Профессиональный фотограф подберёт лучшие ракурсы и поможет с позированием. В течение 1-2 дней после съёмки вы получите 50-100 обработанных фото. Дополнительно можно заказать макияж и причёску. Заявку на фотосессию необходимо делать заранее

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Попробуйте себя в роли индийской красавицы (или красавца!) и сохраните на память новый образ! Снимать будем в вашем отеле или в другом красивом месте: перед встречей мы отправим вам примеры фото и перечень возможных локаций. Это могут быть, например, тропические заросли, мосты, пляж, португальские дома.

Для съёмки мы предоставим вам национальные костюмы — в ассортименте есть как женский, так и мужской.

Организационные детали