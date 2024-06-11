Подарите себе незабываемую фотосессию в индийских национальных костюмах! Съёмка проводится на территории вашего отеля или в других живописных местах Гоа, таких как тропические заросли, мосты, пляжи и португальские дома. В
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная съёмка
- 👗 Национальные костюмы
- 🌴 Красивые локации
- 📅 Быстрая обработка фото
- 💄 Дополнительные услуги макияжа
Что можно увидеть
- Тропические заросли
- Мосты
- Пляж
- Португальские дома
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Попробуйте себя в роли индийской красавицы (или красавца!) и сохраните на память новый образ! Снимать будем в вашем отеле или в другом красивом месте: перед встречей мы отправим вам примеры фото и перечень возможных локаций. Это могут быть, например, тропические заросли, мосты, пляж, португальские дома.
Для съёмки мы предоставим вам национальные костюмы — в ассортименте есть как женский, так и мужской.
Организационные детали
- Снимаем на Sony Alpha 3
- В течение 1-2 дней после съёмки мы отправим вам 50-100 фото. Все снимки обрабатываются в программе Lightroom (цвето и светокоррекция, лёгкая ретушь).
- При необходимости переездов дополнительно оплачивается транспорт (автомобиль), стоимость зависит от продолжительности и дальности поездки
- Дополнительно можно организовать профессиональный макияж с причёской — 5000-7000 рупий
- Заявку на фотосессию необходимо делать заранее (за 3-4 дня минимум), чтобы успеть получить необходимые разрешения на съёмку
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Дмитрий — ваш гид в Гоа
Провёл экскурсии для 43 туристов
Мы - не классические гиды с нестандартным подходом. Выбирая нас, вы выбираете проводника-фотографа и/или проводника-приятеля. Мы к вам относимся, как к своим друзьям, и так же проводим наши встречи: рассказываемЗадать вопрос
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