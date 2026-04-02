Это не туристический аттракцион, а настоящий гоанский вечер, каким его проживают местные.
Мы отправимся по реке на лодке, посмотрим на мангровые заросли, места ловли крабов и жизнь прибрежных деревень, а затем остановимся на ужин со шведским столом.
Формат идеально подойдёт для романтического вечера, дружеской компании или душевного отдыха с семьёй.
Мы отправимся по реке на лодке, посмотрим на мангровые заросли, места ловли крабов и жизнь прибрежных деревень, а затем остановимся на ужин со шведским столом.
Формат идеально подойдёт для романтического вечера, дружеской компании или душевного отдыха с семьёй.
Описание билета
- Неспешная речная прогулка по мангровым зарослям вдали от туристической суеты.
- Ловля крабов: заброс ловушек, ожидание и азарт добычи.
- Кормление орлов в полёте и наблюдение за дикой природой.
- Встречи с экзотическими птицами и, если улыбнётся удача, крокодилами.
- Отдых на лодке с фруктами, алкогольными и безалкогольными напитками.
- Атмосфера заката: мягкий свет, тёплый ветер, река и тишина.
- Кульминация вечера — ужин из свежепойманных крабов со шведским столом (рис, свежий салат, куриное карри, картофель в мундире) в кафе с видом на море.
Организационные детали
- Программа 4+.
- В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, прогулка на кораблике с капитаном и русскоговорящим гидом, приманка для орлов и крабов, напитки алкогольные (пиво, ром) и безалкогольные (вода, кока-кола, спрайт), сезонные фрукты, ужин в кафе (крабы + шведский стол).
- Также вы можете взять с собой на борт свои напитки.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Гоа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 102 туристов
С 2012 года живу и работаю гидом в Гоа, замужем за индийцем. Влюбилась в эту страну, знаю её изнутри и с удовольствием рассказываю о ней на экскурсиях. Приглашаю в нескучные, яркие путешествия по Гоа и в другие штаты. Вы увидите объекты ЮНЕСКО и природные заповедники, узнаете о культуре, религии, традициях и изюминках страны. Сотрудничаю с лицензированным парком автомобилей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шикарная экскурсия, были с детьми 15 и 8 лет. Море впечатлений, сынишка закидывал ловушки для крабов, потом их вытаскивал. Женская половина визжала, когда пойманый краб начал бегать по лодке)). Кормили
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О
Отличная экскурсия! Всё прошло динамично и вкусно. Хочется особенно отметить гида Елену: очень эрудированный и приятный в общении человек. Она не просто сопровождала нас, а создавала настроение на протяжении всей
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