Елена — ваш гид в Гоа Организатор данного мероприятия

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Провела экскурсии для 102 туристов

С 2012 года живу и работаю гидом в Гоа, замужем за индийцем. Влюбилась в эту страну, знаю её изнутри и с удовольствием рассказываю о ней на экскурсиях. Приглашаю в нескучные, яркие путешествия по Гоа и в другие штаты. Вы увидите объекты ЮНЕСКО и природные заповедники, узнаете о культуре, религии, традициях и изюминках страны. Сотрудничаю с лицензированным парком автомобилей.