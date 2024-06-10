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Индивидуальная
13 часов
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10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$220 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия в Гоа: национальные костюмы и живописные места
Насладитесь уникальной фотосессией в индийских костюмах в Гоа. Профессиональная съёмка, помощь с позированием и обработка фото - всё включено
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
$150 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
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Фотопрогулка в Гоа: запечатлейте яркие моменты жизни
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11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
$175 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Уникальный опыт»
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