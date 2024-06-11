Представьте, как вы прогуливаетесь по живописным уголкам Гоа, где каждый кадр отражает уникальность этого места.
Предлагаем вам уникальную возможность запечатлеть свои впечатления во время индивидуальной фотосессии.
Вас ждут необычные граффити, уютные сады
Предлагаем вам уникальную возможность запечатлеть свои впечатления во время индивидуальной фотосессии.
Вас ждут необычные граффити, уютные сады
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия на Sony Alpha 3
- 🌟 Уникальные локации на выбор
- 🎨 Атмосферные граффити и живописные виды
- 🌿 Уютный сад и исторические места
- 🚗 Возможность посетить несколько локаций
Что можно увидеть
- Граффити хиппи
- Сад в отеле «Касабланка»
- Мост через реку Чапора
- Церковь Велсао
- Ж/д переезд
- Смотровая площадка Маргао
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Перед встречей мы отправим вам перечень возможных локаций. Вы сможете выбрать любые на ваш вкус. Это могут быть:
- граффити хиппи
- сад в отеле «Касабланка»
- мост через реку Чапора
- церковь Велсао
- ж/д переезд
- смотровая площадка Маргао
- и многое другое!
За 2 часа можно посетить от 2-3 локаций (количество зависит от удалённости друг от друга).
Организационные детали
- Снимаем на Sony Alpha 3
- За 2 часа съёмки выходит около 250-300 кадров, которые будут обработаны в Lightroom (цвето и светокоррекция) и переданы вам в виде ссылки для скачивания в течение 1-2 дней после фотосессии
- Локации подбираются индивидуально, в зависимости от расположения отеля и пожеланий гостей
- При необходимости переездов дополнительно оплачивается такси или аренда авто, стоимость зависит от продолжительности и дальности поездки
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Дмитрий — ваш гид в Гоа
Провёл экскурсии для 43 туристов
Мы - не классические гиды с нестандартным подходом. Выбирая нас, вы выбираете проводника-фотографа и/или проводника-приятеля. Мы к вам относимся, как к своим друзьям, и так же проводим наши встречи: рассказываемЗадать вопрос
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