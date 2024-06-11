Представьте, как вы прогуливаетесь по живописным уголкам Гоа, где каждый кадр отражает уникальность этого места.Предлагаем вам уникальную возможность запечатлеть свои впечатления во время индивидуальной фотосессии.Вас ждут необычные граффити, уютные сады

и величественные мосты - и это лишь начало! Вместе с профессиональным фотографом вы сможете выбрать идеальные локации для съемки, которые лучше всего отразят вашу индивидуальность и красоту окружающего мира. Ваша фотосессия пройдет на высококачественное оборудование, а результаты будут тщательно обработаны для достижения идеального изображения. Помимо этого, организационные моменты, такие как выбор локации и переезды, будут решены с учетом ваших пожеланий и комфорта. Позвольте себе стать главным героем волшебной фотоистории в Гоа, которую вы сможете пересматривать снова и снова, вспоминая о своем незабываемом приключении

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Наталья и Дмитрий Ваш гид в Гоа

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Перед встречей мы отправим вам перечень возможных локаций. Вы сможете выбрать любые на ваш вкус. Это могут быть:

граффити хиппи

сад в отеле «Касабланка»

мост через реку Чапора

церковь Велсао

ж/д переезд

смотровая площадка Маргао

и многое другое!

За 2 часа можно посетить от 2-3 локаций (количество зависит от удалённости друг от друга).

Организационные детали