Рассвет на память

Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия
Гоа славится великолепными закатами, но рассветные локации здесь редкость. Одно из таких мест находится на юге штата, где можно наблюдать восход с высоты птичьего полёта.

Во время индивидуальной фото-прогулки вы посетите
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Гору Трёх королей с её белоснежным храмом и потрясающими видами, небольшое озеро с красными лотосами и поселение Ароссим.

Утренний выезд из отеля, лёгкий завтрак с кофе и круассанами, а также дружеское общение о местных обычаях создадут неповторимую атмосферу. По итогам прогулки вы получите около 200-250 обработанных кадров и подарок на память. Подходит для пар, семей и соло-путешественников

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 🌅 Встреча рассвета с высоты птичьего полёта
  2. 📸 Индивидуальная фотосессия с обработкой кадров
  3. 🚗 Включённый трансфер и лёгкий завтрак
  4. 🎁 Подарок на память
  5. 🌸 Посещение уникальных локаций

Что можно увидеть

  • Гора Трёх королей
  • Белоснежный католический храм
  • Небольшое озеро с красными лотосами
  • Поселение Ароссим
Рассвет на память
Рассвет на память
Рассвет на память
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы первые и пока единственные в Гоа, кто предлагает встретить рассвет. К закату этого же дня вы увидите получившиеся кадры. Мы всё организуем: от трансфера до лёгкого завтрака с кофе и круассанами. Дружески пообщаемся, обсудим местный уклад и обычаи гоанцев. После поездки у вас останутся не только яркие впечатления и фотографии, но и подарок на память от нас.

Мы посетим:

  • Гору Трёх королей с белоснежным католическим храмом и великолепным видом на поля с одной стороны, на Аравийское море — с другой
  • Небольшое озеро, где растёт один из главных символов Индии — красный лотос
  • Поселение Ароссим, где можно провести фотосъёмку в любом приглянувшемся месте: возле ж/д переезда и станции, у нежилого португальского дома или здания администрации, на ярких автобусных остановках.

Имейте в виду, что выезд из отеля предстоит ранний — около 06.00-6:30

Кому подойдёт фотосессия

Поездка подойдёт не только парам или семье с детьми, но и соло-путешественникам. Даже если у вас всего неделя на отдых, этот день на пляже будет элегантно дополнен восходом и красивыми фотографиями.

Организационные детали

  • За 2 часа съёмки получится около 200-250 кадров. Снимки мы обработаем в программе Lightroom (цвето- и светокоррекция, лёгкая ретушь). Весь материал передадим ссылкой на виртуальный диск для скачивания в этот же день или на следующий (при условии занятости в вечернее время).
  • Поездка проходит на легковом автомобиле на 5 мест (если будет семья с детьми, то 7-местное авто). Предпочтительная часть выезда в штате Гоа — юг.
  • В стоимость всё включено: трансфер, наше сопровождение, фотосессия и пикник: кофе в термосе с двумя чашками, круассаны, фрукты.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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