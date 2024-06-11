Гоа славится великолепными закатами, но рассветные локации здесь редкость. Одно из таких мест находится на юге штата, где можно наблюдать восход с высоты птичьего полёта.Во время индивидуальной фото-прогулки вы посетите

Гору Трёх королей с её белоснежным храмом и потрясающими видами, небольшое озеро с красными лотосами и поселение Ароссим. Утренний выезд из отеля, лёгкий завтрак с кофе и круассанами, а также дружеское общение о местных обычаях создадут неповторимую атмосферу. По итогам прогулки вы получите около 200-250 обработанных кадров и подарок на память. Подходит для пар, семей и соло-путешественников

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы первые и пока единственные в Гоа, кто предлагает встретить рассвет. К закату этого же дня вы увидите получившиеся кадры. Мы всё организуем: от трансфера до лёгкого завтрака с кофе и круассанами. Дружески пообщаемся, обсудим местный уклад и обычаи гоанцев. После поездки у вас останутся не только яркие впечатления и фотографии, но и подарок на память от нас.

Мы посетим:

Гору Трёх королей с белоснежным католическим храмом и великолепным видом на поля с одной стороны, на Аравийское море — с другой

Небольшое озеро, где растёт один из главных символов Индии — красный лотос

Поселение Ароссим, где можно провести фотосъёмку в любом приглянувшемся месте: возле ж/д переезда и станции, у нежилого португальского дома или здания администрации, на ярких автобусных остановках.

Имейте в виду, что выезд из отеля предстоит ранний — около 06.00-6:30

Кому подойдёт фотосессия

Поездка подойдёт не только парам или семье с детьми, но и соло-путешественникам. Даже если у вас всего неделя на отдых, этот день на пляже будет элегантно дополнен восходом и красивыми фотографиями.

Организационные детали