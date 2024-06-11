Гоа славится великолепными закатами, но рассветные локации здесь редкость. Одно из таких мест находится на юге штата, где можно наблюдать восход с высоты птичьего полёта.
Во время индивидуальной фото-прогулки вы посетите
Во время индивидуальной фото-прогулки вы посетите
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 🌅 Встреча рассвета с высоты птичьего полёта
- 📸 Индивидуальная фотосессия с обработкой кадров
- 🚗 Включённый трансфер и лёгкий завтрак
- 🎁 Подарок на память
- 🌸 Посещение уникальных локаций
Что можно увидеть
- Гора Трёх королей
- Белоснежный католический храм
- Небольшое озеро с красными лотосами
- Поселение Ароссим
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы первые и пока единственные в Гоа, кто предлагает встретить рассвет. К закату этого же дня вы увидите получившиеся кадры. Мы всё организуем: от трансфера до лёгкого завтрака с кофе и круассанами. Дружески пообщаемся, обсудим местный уклад и обычаи гоанцев. После поездки у вас останутся не только яркие впечатления и фотографии, но и подарок на память от нас.
Мы посетим:
- Гору Трёх королей с белоснежным католическим храмом и великолепным видом на поля с одной стороны, на Аравийское море — с другой
- Небольшое озеро, где растёт один из главных символов Индии — красный лотос
- Поселение Ароссим, где можно провести фотосъёмку в любом приглянувшемся месте: возле ж/д переезда и станции, у нежилого португальского дома или здания администрации, на ярких автобусных остановках.
Имейте в виду, что выезд из отеля предстоит ранний — около 06.00-6:30
Кому подойдёт фотосессия
Поездка подойдёт не только парам или семье с детьми, но и соло-путешественникам. Даже если у вас всего неделя на отдых, этот день на пляже будет элегантно дополнен восходом и красивыми фотографиями.
Организационные детали
- За 2 часа съёмки получится около 200-250 кадров. Снимки мы обработаем в программе Lightroom (цвето- и светокоррекция, лёгкая ретушь). Весь материал передадим ссылкой на виртуальный диск для скачивания в этот же день или на следующий (при условии занятости в вечернее время).
- Поездка проходит на легковом автомобиле на 5 мест (если будет семья с детьми, то 7-местное авто). Предпочтительная часть выезда в штате Гоа — юг.
- В стоимость всё включено: трансфер, наше сопровождение, фотосессия и пикник: кофе в термосе с двумя чашками, круассаны, фрукты.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Дмитрий — ваш гид в Гоа
Провёл экскурсии для 43 туристов
Мы - не классические гиды с нестандартным подходом. Выбирая нас, вы выбираете проводника-фотографа и/или проводника-приятеля. Мы к вам относимся, как к своим друзьям, и так же проводим наши встречи: рассказываемЗадать вопрос
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