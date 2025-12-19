Погрузитесь в мир древних легенд Карнатаки за один день! Увидите грандиозную статую Шивы в Мурдешваре и священные храмы Гокарны, где рождались мифы.
А завершите путешествие на умиротворяющем пляже с нашим гидом, который откроет вам смысл каждого обряда.
Описание экскурсии
Между океаном и вечностью: Мурдешвар и Гокарна Это путешествие — встреча с живой традицией Карнатаки. За день вы увидите грандиозные храмы у моря, узнаете сюжеты пуран и завершите маршрут на гармоничном пляже Южного Гоа. Русскоязычный гид поможет с храмовым этикетом и объяснит смысл обрядов. Мурдешвар: храм у океана Здесь на холме возвышается одна из крупнейших статуй Шивы в Азии. Высокая башня Раджа-Гопура оборудована лифтом: со смотровой площадки открываются панорамы океана и побережья. На территории работает небольшой музей мифологии с диорамами, где священные сюжеты оживают. Гокарна: «Каши» Юга Эта деревня с огромной духовной значимостью. По преданию, здесь проявился Шива, оставив священный лингам.
- Храм Махабалешвар — главная святыня. Внутрь допускают только индуистов, но архитектура и атмосфера доступны всем.
- Храм Ганеши — место, связанное с легендой о Раване. Сюда приносят подношения, прося удачи.
- Святилище Нагов — каменные плиты со змеебогами; здесь оставляют подношения для защиты и исцеления.
- Коти-Тиртха — священный водоём для омовений. Здесь важно сохранять тишину и чистоту.
Ритуальная колесница у храма — резной символ праздничных процессий. Рядом — спокойные пляжи Ом и Кудле, куда приезжают за тишиной и медитацией. Палолем: закат и мягкий ритм Южного Гоа Дугообразная бухта со светлым песком и стройными пальмами славится спокойной атмосферой. В прибрежных кафе готовят рыбу и морепродукты, а активным гостям доступны лодочные прогулки с поиском дельфинов и купанием у прибрежных скал. Днём — ленивые тени от пальм, вечером — тёплый закатный свет и размеренный шум прибоя. Важная информация:.
- Экскурсия с выездом для Северного Гоа. Для Южного Гоа уточняйте перед бронированием.
- Предоплата на сайте в размере 20%. Наличными гиду в пути (USD/INR/EUR). Возможен перевод в рублях на карту; детали сообщаются при подтверждении бронирования.
- Одежда: удобная, плечи и колени прикрыты; обувь, которую легко снять перед входом в храм.
- Что взять: вода, солнцезащита, головной убор, купальные принадлежности, наличные.
- Правила посещения храмов: разуваемся, соблюдаем скромность в одежде и тишину.
- Мурдешвар: можно приобрести подношения (кокос, цветы), зажечь благовония и получить благословение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мурдешвар
- Гокарна
- Храм Махабалешвар
- Храм Ганеши
- Святилище Нагов
- Коти-Тиртха
- Ритуальная колесница у храма
- Пляжи Ом и Кудле
- Палолем
Что включено
- Русскоязычный гид
- Трансфер
- Входные билеты
- Завтрак
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гоа, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
