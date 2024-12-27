Индивидуальная
до 5 чел.
Величественный Шива (индивидуальная)
Начало: Ваш отель
Завтра в 05:30
20 дек в 05:30
$300 за всё до 5 чел.
Групповая
до 13 чел.
Гокарна и Мурдешвар из Гоа: храмы, легенды и закат на Палолеме
Начало: Гоа, ваш отель
$75 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Мурдешвар, Гокарна и пляж Палолем за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
20 дек в 05:00
$75 за человека
- OOlga27 декабря 2024Очень приятный гид и интересная экскурсия! Познакомила с некоторыми местными блюдами, теперь каждое утро ходим покупать банана баны))Ждём следующую поездку к водопаду)
