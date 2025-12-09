Отправляйтесь в уникальное морское приключение на частной яхте или скоростной лодке. Здесь только вы, бескрайний океан и ласковый гоанский ветер. На комфортабельном борту мы предложим вам лёгкий перекус и прохладительные напитки. А для тех, кто хочет добавить азарта, есть возможность порыбачить — кто знает, может быть, именно вам посчастливится выудить свой трофейный улов. Чтобы ничто не омрачило ваш комфорт, советуем заранее подготовиться. Обязательно возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки и крем — они надежно защитят вас от тропического солнца. Не забудьте купальные принадлежности для освежающего заплыва и фотокамеру, чтобы запечатлеть самые яркие моменты. Важная информация:

• Возможна прогулка на катамаране вместимостью до 18-ти человек • Дополнительные еда и напитки разрешены • С собой не забудьте взять:

Головной убор, крем от солнца и солнцезащитные очки — Купальные принадлежности — Фотокамеру.