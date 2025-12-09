Приглашаем на морскую прогулку на комфортабельной яхте: когда гоанский ветерок развевает волосы, и можно наконец-то встретить закат прямо на воде. На борту мы перекусим и даже порыбачим.
Описание водной прогулки
Отправляйтесь в уникальное морское приключение на частной яхте или скоростной лодке. Здесь только вы, бескрайний океан и ласковый гоанский ветер. На комфортабельном борту мы предложим вам лёгкий перекус и прохладительные напитки. А для тех, кто хочет добавить азарта, есть возможность порыбачить — кто знает, может быть, именно вам посчастливится выудить свой трофейный улов. Чтобы ничто не омрачило ваш комфорт, советуем заранее подготовиться. Обязательно возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки и крем — они надежно защитят вас от тропического солнца. Не забудьте купальные принадлежности для освежающего заплыва и фотокамеру, чтобы запечатлеть самые яркие моменты. Важная информация:
• Возможна прогулка на катамаране вместимостью до 18-ти человек • Дополнительные еда и напитки разрешены • С собой не забудьте взять:
Головной убор, крем от солнца и солнцезащитные очки — Купальные принадлежности — Фотокамеру.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Морская прогулка
- Безалкогольные напитки
- Закуски
- Рыбалка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гоа, Калангут
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
