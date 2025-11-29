Водная прогулка
Райские пляжи Южного Гоа
Посетить Агонду и Палолем и прокатиться по реке на лодке (без гида)
Начало: У вашего отеля
«Вы проведёте на пляжах по 2 часа, сделаете эффектные кадры как из рекламы «Баунти» и прокатитесь в лодке по живописной реке»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$30 за человека
Водная прогулка
Встреча заката или рассвета на лодке (дельфины, рыбалка, купание)
Начало: Ваш отель
«На лодке есть колонка — включайте свои треки для настроения»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$210 за всё до 15 чел.
Водная прогулка
Ловля крабов на лодке и вкусный ужин на берегу океана
Начало: Ваш отель
«Дети до 4 лет — бесплатно • Ужин в кафе: рис с овощами, куриное греви, салат, крабы, картофель • Напитки на лодке: ром, пиво, вода, напитки»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
-
5%
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на яхте или скоростной лодке
Начало: Гоа, Калангут
«Отправляйтесь в уникальное морское приключение на частной яхте или скоростной лодке»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$722
$760 за всё до 12 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «На лодке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Гоа
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Гоа в ноябре 2025
Сейчас в Гоа в категории "На лодке" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 722 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год на лодке, 1 ⭐ отзыв, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь