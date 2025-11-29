Мои заказы

Прогулки и экскурсии на лодке в Гоа

Райские пляжи Южного Гоа
На машине
11 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Райские пляжи Южного Гоа
Посетить Агонду и Палолем и прокатиться по реке на лодке (без гида)
Начало: У вашего отеля
«Вы проведёте на пляжах по 2 часа, сделаете эффектные кадры как из рекламы «Баунти» и прокатитесь в лодке по живописной реке»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$30 за человека
Встреча заката или рассвета на лодке (дельфины, рыбалка, купание)
4 часа
Водная прогулка
Встреча заката или рассвета на лодке (дельфины, рыбалка, купание)
Начало: Ваш отель
«На лодке есть колонка — включайте свои треки для настроения»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$210 за всё до 15 чел.
Ловля крабов на лодке и вкусный ужин на берегу океана
6 часов
Водная прогулка
Ловля крабов на лодке и вкусный ужин на берегу океана
Начало: Ваш отель
«Дети до 4 лет — бесплатно • Ужин в кафе: рис с овощами, куриное греви, салат, крабы, картофель • Напитки на лодке: ром, пиво, вода, напитки»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Индивидуальная прогулка на яхте или скоростной лодке
На яхте
3 часа
-
5%
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на яхте или скоростной лодке
Начало: Гоа, Калангут
«Отправляйтесь в уникальное морское приключение на частной яхте или скоростной лодке»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$722$760 за всё до 12 чел.

