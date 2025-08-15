Индивидуальная прогулка на скоростном катере с рыбалкой - это уникальная возможность насладиться водными просторами Гоа.
В программе - рыбалка в открытом море, где экипаж поделится секретами ловли, и захватывающие виды на
5 причин купить эту прогулку
- 🎣 Уникальная рыбалка в открытом море
- 📸 Захватывающие виды на Панаджи
- 🏰 Исторический форт Рейс Макос
- 🌿 Мангровые заросли вдоль реки Мандови
- 🚤 Индивидуальная поездка без гида
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки в Гоа - с ноября по февраль. В это время здесь комфортная температура и минимальная влажность, что делает поездку особенно приятной. В марте и апреле также можно насладиться прогулкой, однако температура начинает повышаться. В октябре погода стабилизируется после сезона дождей, и это время тоже подходит для поездки. В остальные месяцы, с мая по сентябрь, идут дожди, но при желании прогулка возможна, хотя стоит учитывать повышенную влажность и вероятность осадков.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Панаджи
- Форт Рейс Макос
- Порт Дона Паула
Описание водной прогулки
На водной прогулке вы сможете:
- порыбачить — на яхте есть всё необходимое оборудование. Рыбалка пройдёт без инструктора, но члены экипажа будут рядом и подскажут секреты ловли гаванских рыбаков.
- полюбоваться пейзажами вокруг и сделать колоритные фото.
- по желанию заказать дополнительно анимационную программу с гидом.
Вы увидите с борта:
- столицу штата Гоа — Панаджи.
- реку Мандови и мангровые заросли вдоль неё.
- форт Рейс Макос и порт Дона Паула.
Организационные детали
- В стоимость прогулки включены аренда катера Blue Fin и спиннингов, а также безалкогольные напитки.
- Все судна оборудованы спасательными жилетами, при посадке проводится инструктаж по технике безопасности.
- Можем организовать прогулку для большей компании: на 8-местном катере Prestige — $760 за группу, на 12-местной яхте Sea Ray 330 — $990 за группу.
- По запросу организуем трансфер от отеля — от $30 до $80 в зависимости от удалённости вашего места проживания.
- Рекомендуем отправляться на прогулку в 3–4 часа дня.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Гоа
Провела экскурсии для 39 туристов
Приветствую дорогих гостей волшебной Индии! Я представляю одну из самых первых русскоязычных туристических компаний в Гоа. В нашей команде трудятся гиды, влюблённые в страну и в свою работу, а это
ALEKSANDR
15 авг 2025
Спасибо Алене за этот отдых. Даже в не сезон она работает отвечает и организует экскурсии. Красивая яхта, и хороший капитан. Рекомендую для компании.
