Индивидуальная прогулка на скоростном катере с рыбалкой - это уникальная возможность насладиться водными просторами Гоа.В программе - рыбалка в открытом море, где экипаж поделится секретами ловли, и захватывающие виды на

Панаджи, мангровые заросли и исторический форт Рейс Макос. Все необходимое оборудование и безалкогольные напитки включены в стоимость. Прогулка идеально подходит для тех, кто ищет спокойствие и новые впечатления без лишних забот

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки в Гоа - с ноября по февраль. В это время здесь комфортная температура и минимальная влажность, что делает поездку особенно приятной. В марте и апреле также можно насладиться прогулкой, однако температура начинает повышаться. В октябре погода стабилизируется после сезона дождей, и это время тоже подходит для поездки. В остальные месяцы, с мая по сентябрь, идут дожди, но при желании прогулка возможна, хотя стоит учитывать повышенную влажность и вероятность осадков.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.