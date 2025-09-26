Чтобы по-настоящему понять Индию, проведите хотя бы один день в штате Махараштра. Здесь перед вами развернётся целая гамма красок, звуков и ароматов.
Вам покажут уединённые уголки, где вы сможете отдохнуть на живописном пляже, покормить крокодилов, посетить дворец, в котором до сих пор живёт королева, и насладиться захватывающими дух пейзажами со стен старинной крепости.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииКак только мы покинем Гоа и приедем в Махараштру, вы сразу заметите разницу. Этот штат протянулся от побережья вглубь страны, поэтому здесь встречаются различные природные и климатические условия. Во время путешествия я покажу вам все стороны этого прекрасного места! Что нас ждёт?
- Королевский дворец — музей Савантвади: это историческое здание расположено на берегу озера, и здесь всё ещё живет королева. Возможно, нам удастся её увидеть!
- Крокодиловая река: вы сможете покормить крокодилов с безопасного моста, где обитает большая семья этих животных.
- Храм единства религий: необычное место, где проводятся уникальные религиозные ритуалы. Вам предстоит пройти через символическое путешествие длиной в жизнь, чтобы достичь божества.
- Пляж Парадайз: белый песчаный пляж, где можно расслабиться под деревьями, понаблюдать за верблюдами и даже прокатиться на лошади вдоль берега.
- Переправа по реке среди живописной индийской природы.
- Форт Тираколь: любимое место йогов и романтиков, предлагающее спокойную атмосферу и красивые виды.
- Реди Форт: замок, окружённый лианами, который добавит экзотики вашему путешествию. Важная информация: Контакта с крокодилами нет, мы за ними наблюдаем в дикой природе. Крокодилы в реке, а посетители наверху за ограждением на расстоянии не менее 50 метров, и возможности подойти ближе физически нет. Это совершенно безопасно даже для путешественников с детьми.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Входные билеты во все комплексы
- Курица для кормления крокодилов
Что не входит в цену
- Обед на пляже: $10/чел.
- Трансфер с южных пляжей Гоа (за доп. плату в зависимости от конкретной локации)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
