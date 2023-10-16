Гоа — это райский штат, не похожий на остальную страну. Приглашаем отправиться за «настоящей Индией» в Мумбаи! Роскошные дворцы и небоскрёбы соседствуют там с трущобами и прачечными под открытым небом. Всё это вы увидите, передвигаясь по городу на комфортабельном авто. А чтобы добраться до Мумбаи и обратно, мы воспользуемся слипербасом — автобусом с лежачими местами и кондиционером.

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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите все главные места Мумбаи:

Вокзал Виктория — настоящий колониальный дворец. Вы узнаете, как он строился, почему был переименован и кто такой Чатрапати Шиваджи, в честь которого он официально называется.

Ворота Индии — заложенные в честь визита короля Георга V, они стали символом города. Именно через них его покинули последние британские солдаты после обретения Индией независимости.

Отель «Тадж-Махал» — самый известный индийский отель. Мы расскажем, в честь какого события его построили и какие знаменитые люди его посещали.

Мечеть Хаджи Али — вы оцените её необычное расположение, услышите связанные с ней легенды и узнаете, кто в ней погребён.

Храм Махалакшми — он посвящён индийской богине процветания Лакшми. По желанию вы совершите местный ритуал: приложите монету к стене позади алтаря. Если она «прилипнет», Лакшми вас благословила.

Прачечная Дхоби Гхат — прачечная, обслуживающая весь город. Множество мужчин (женщины не допускаются к этой работе) целый день стирают и сушат огромное количество одежды. Всё как и сотни лет назад.

А ещё вы увидите Висячие сады на холме и посетите трущобы Дхарави, где снимали фильм «Миллионер из трущоб». Заглянете в кафе «Леопольд» из книги «Шантарам» и пройдёте по набережной Марин Драйв, наслаждаясь видами Аравийского моря.

Тайминг

18:00 — трансфер из отеля до автостанции

19:30 — выезд из Гоа в Мумбаи на слипербасе (каждые 3-4 часа остановки на перекус, туалет)

08:00 — прибытие в Мумбаи. Авто-пешеходная экскурсия с гидом на целый день.

19:00 — выезд из Мумбаи в Гоа

09:00 — прибытие в Гоа, трансфер в отель

Организационные детали