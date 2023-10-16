Отправиться в индийский мегаполис на слипербасе и посетить знаковые места с профессиональным гидом
Гоа — это райский штат, не похожий на остальную страну.
Приглашаем отправиться за «настоящей Индией» в Мумбаи! Роскошные дворцы и небоскрёбы соседствуют там с трущобами и прачечными под открытым небом. Всё это вы увидите, передвигаясь по городу на комфортабельном авто.
А чтобы добраться до Мумбаи и обратно, мы воспользуемся слипербасом — автобусом с лежачими местами и кондиционером.
Приглашаем отправиться за «настоящей Индией» в Мумбаи! Роскошные дворцы и небоскрёбы соседствуют там с трущобами и прачечными под открытым небом. Всё это вы увидите, передвигаясь по городу на комфортабельном авто.
А чтобы добраться до Мумбаи и обратно, мы воспользуемся слипербасом — автобусом с лежачими местами и кондиционером.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите все главные места Мумбаи:
- Вокзал Виктория — настоящий колониальный дворец. Вы узнаете, как он строился, почему был переименован и кто такой Чатрапати Шиваджи, в честь которого он официально называется.
- Ворота Индии — заложенные в честь визита короля Георга V, они стали символом города. Именно через них его покинули последние британские солдаты после обретения Индией независимости.
- Отель «Тадж-Махал» — самый известный индийский отель. Мы расскажем, в честь какого события его построили и какие знаменитые люди его посещали.
- Мечеть Хаджи Али — вы оцените её необычное расположение, услышите связанные с ней легенды и узнаете, кто в ней погребён.
- Храм Махалакшми — он посвящён индийской богине процветания Лакшми. По желанию вы совершите местный ритуал: приложите монету к стене позади алтаря. Если она «прилипнет», Лакшми вас благословила.
- Прачечная Дхоби Гхат — прачечная, обслуживающая весь город. Множество мужчин (женщины не допускаются к этой работе) целый день стирают и сушат огромное количество одежды. Всё как и сотни лет назад.
А ещё вы увидите Висячие сады на холме и посетите трущобы Дхарави, где снимали фильм «Миллионер из трущоб». Заглянете в кафе «Леопольд» из книги «Шантарам» и пройдёте по набережной Марин Драйв, наслаждаясь видами Аравийского моря.
Тайминг
18:00 — трансфер из отеля до автостанции
19:30 — выезд из Гоа в Мумбаи на слипербасе (каждые 3-4 часа остановки на перекус, туалет)
08:00 — прибытие в Мумбаи. Авто-пешеходная экскурсия с гидом на целый день.
19:00 — выезд из Мумбаи в Гоа
09:00 — прибытие в Гоа, трансфер в отель
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Питание оплачивается дополнительно
- По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате (на автобусе или на самолете). Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
ежедневно в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 18:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Гоа
Провёл экскурсии для 64 туристов
Я представляю туристическое агентство в Гоа. Более десяти лет мы показываем путешественникам лучшие места Индии. В нашей команде опытные русские гиды, слушать которых можно часами. Мы организовываем поездки на комфортабельных автомобилях и автобусах для небольших групп по 6-15 человек. Ждём вас в Гоа!
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Групповые
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
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