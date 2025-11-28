Волшебство заката на реке Мандови Отправьтесь в удивительное путешествие по реке Мандови, где золотистые лучи солнца создают завораживающую атмосферу. Почувствуйте лёгкое покачивание лодки и расслабьтесь в чарующей обстановке. Музыка и танцы На борту вас ждёт живой диджей из Болливуда, исполняющий хиты и классические композиции, а также яркие выступления гоанских танцоров, демонстрирующих традиционные танцы фугди и декхни. Незабываемые виды и атмосфера Насладитесь прекрасным видом на побережье Панаджи и проведите вечер в компании близких и новых друзей, погружаясь в праздничное настроение и красоту природы. Важно: экскурсия проводится на английском языке. Важная информация:

После подтверждения бронирования вы получите официальное сообщение с подтверждением, в котором будет указано местоположение причала, информация о координаторе и название судна.