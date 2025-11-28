Погрузитесь в волшебную атмосферу закатного круиза по реке Мандови с живой музыкой от болливудского диджея и яркими танцевальными выступлениями гоанских артистов. Насладитесь великолепными видами побережья и энергией праздника под открытым небом.
Описание круиза
Волшебство заката на реке Мандови Отправьтесь в удивительное путешествие по реке Мандови, где золотистые лучи солнца создают завораживающую атмосферу. Почувствуйте лёгкое покачивание лодки и расслабьтесь в чарующей обстановке. Музыка и танцы На борту вас ждёт живой диджей из Болливуда, исполняющий хиты и классические композиции, а также яркие выступления гоанских танцоров, демонстрирующих традиционные танцы фугди и декхни. Незабываемые виды и атмосфера Насладитесь прекрасным видом на побережье Панаджи и проведите вечер в компании близких и новых друзей, погружаясь в праздничное настроение и красоту природы. Важно: экскурсия проводится на английском языке. Важная информация:
После подтверждения бронирования вы получите официальное сообщение с подтверждением, в котором будет указано местоположение причала, информация о координаторе и название судна.
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на лодке
- Капитан и экипаж
- Диджей с музыкой Болливуда
- Живые танцевальные выступления
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Закуски и напитки
Место начала и завершения?
FRXP+XC8 Панаджи, Гоа, Индия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гоа
