Мои заказы

Круиз на закате по Мандови с болливудским диджеем и гоанскими шоу

Погрузитесь в волшебную атмосферу закатного круиза по реке Мандови с живой музыкой от болливудского диджея и яркими танцевальными выступлениями гоанских артистов. Насладитесь великолепными видами побережья и энергией праздника под открытым небом.
Круиз на закате по Мандови с болливудским диджеем и гоанскими шоу
Круиз на закате по Мандови с болливудским диджеем и гоанскими шоу
Круиз на закате по Мандови с болливудским диджеем и гоанскими шоу

Описание круиза

Волшебство заката на реке Мандови Отправьтесь в удивительное путешествие по реке Мандови, где золотистые лучи солнца создают завораживающую атмосферу. Почувствуйте лёгкое покачивание лодки и расслабьтесь в чарующей обстановке. Музыка и танцы На борту вас ждёт живой диджей из Болливуда, исполняющий хиты и классические композиции, а также яркие выступления гоанских танцоров, демонстрирующих традиционные танцы фугди и декхни. Незабываемые виды и атмосфера Насладитесь прекрасным видом на побережье Панаджи и проведите вечер в компании близких и новых друзей, погружаясь в праздничное настроение и красоту природы. Важно: экскурсия проводится на английском языке. Важная информация:
После подтверждения бронирования вы получите официальное сообщение с подтверждением, в котором будет указано местоположение причала, информация о координаторе и название судна.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прогулка на лодке
  • Капитан и экипаж
  • Диджей с музыкой Болливуда
  • Живые танцевальные выступления
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Закуски и напитки
Место начала и завершения?
FRXP+XC8 Панаджи, Гоа, Индия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • После подтверждения бронирования вы получите официальное сообщение с подтверждением
  • В котором будет указано местоположение причала
  • Информация о координаторе и название судна
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Гоа

Похожие экскурсии из Гоа

Гоа: путешествие в мир животных и специй
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Гоа: путешествие в мир животных и специй
Зоопарк Бондла, плантация специй и традиционный гоанский обед на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$195 за человека
Вечерний круиз по реке Мандови с ужином и шоу-программой
Музыкальные теплоходы
3 часа
3 отзыва
Круиз
Вечерний круиз по реке Мандови с ужином и шоу-программой
Начало: Tourism Jetty, below Mandovi bridge, Patto Colony,...
Сегодня в 20:45
Завтра в 20:45
$20.41 за человека
Гоа: романтический круиз с ужином и вечеринкой по реке Мандови
Музыкальные теплоходы
2 часа
2 отзыва
Круиз
Гоа: романтический круиз с ужином и вечеринкой по реке Мандови
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$47.51 за человека
У нас ещё много экскурсий в Гоа. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гоа