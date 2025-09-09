Круиз
Вечерний круиз по реке Мандови с ужином и шоу-программой
Начало: Tourism Jetty, below Mandovi bridge, Patto Colony,...
«Вас ждут зажигательная музыка с диджеем, просторный танцпол, изысканный ужин «шведский стол» и красочная шоу-программа с традиционными и современными танцами»
Сегодня в 20:45
Завтра в 20:45
$20.41 за человека
Круиз
Закатный круиз по Мандови с музыкой, танцами и шоу-программой
Начало: FRXP+V6F Панаджи, Гоа, Индия
«Музыка и танцы На борту трёхпалубного судна вас ждёт зажигательная атмосфера — живая музыка диджея, групповое веселье и шоу с гоанскими народными танцами»
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
$7.96 за человека
Круиз
Круиз на закате по Мандови с болливудским диджеем и гоанскими шоу
Начало: FRXP+XC8 Панаджи, Гоа, Индия
«Погрузитесь в волшебную атмосферу закатного круиза по реке Мандови с живой музыкой от болливудского диджея и яркими танцевальными выступлениями гоанских артистов»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$6.82 за человека
Круиз
Трёхпалубный семейный круиз с ужином и шоу-программой по реке Мандови
Начало: FRV8+69P, Панаджи, Гоа 403001, Индия
«Нижняя палуба — энергия и танцы Погрузитесь в атмосферу веселья на танцполе с кондиционером, где звучит живая музыка и болливудские хиты от диджея»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$20.41 за человека
