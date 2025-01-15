Гоа: романтический круиз с ужином и вечеринкой по реке Мандови

Романтика на воде Вас ждёт волшебный двухчасовой круиз с ужином по реке Мандови, где можно насладиться прекрасными видами на лунные берега Гоа. Это идеальное место для романтического вечера с близким человеком под звёздным небом. Ужин и развлечения В пакет входит шведский стол с закусками, основными блюдами и десертами, отражающими вкус и культуру Гоа. Во время круиза звучит музыка от диджея — танцуйте под популярные ретро-хиты и болливудские композиции, участвуйте в весёлой вечеринке на верхней палубе. Захватывающие виды и атмосфера Маршрут пролегает от Атал-Сету до устья реки Мандови и Аравийского моря, позволяя увидеть живописные достопримечательности, включая плавучее казино. Встречайте незабываемый вечер с бесплатным напитком и чарующей атмосферой настоящего праздника. Важно: экскурсия проводится на английском языке. Важная информация:

Не допускается: домашние животные.