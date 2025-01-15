Мои заказы

Гоа: романтический круиз с ужином и вечеринкой по реке Мандови

Проведите незабываемый вечер в Гоа на двухчасовом круизе по реке Мандови с ужином «шведский стол», живой музыкой и танцами под диджея.

Насладитесь видами достопримечательностей, звездным небом и атмосферой настоящего романтического праздника.
5
2 отзыва
Описание круиза

Романтика на воде Вас ждёт волшебный двухчасовой круиз с ужином по реке Мандови, где можно насладиться прекрасными видами на лунные берега Гоа. Это идеальное место для романтического вечера с близким человеком под звёздным небом. Ужин и развлечения В пакет входит шведский стол с закусками, основными блюдами и десертами, отражающими вкус и культуру Гоа. Во время круиза звучит музыка от диджея — танцуйте под популярные ретро-хиты и болливудские композиции, участвуйте в весёлой вечеринке на верхней палубе. Захватывающие виды и атмосфера Маршрут пролегает от Атал-Сету до устья реки Мандови и Аравийского моря, позволяя увидеть живописные достопримечательности, включая плавучее казино. Встречайте незабываемый вечер с бесплатным напитком и чарующей атмосферой настоящего праздника. Важно: экскурсия проводится на английском языке. Важная информация:
Не допускается: домашние животные.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Река Мандови
  • Мост Атал Сету
  • Речные казино Гоа
Что включено
  • Закуски (вегетарианские и невегетарианские)
  • Музыка живого диджея
  • Весёлые игры на круизе
  • 2 порции крепких напитков / 3 бутылки пива / безалкогольный напиток / вода
  • Ужин «шведский стол»
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Трансфер в Северном Гоа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Не допускается: домашние животные
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Просто перейдите в эту форму и. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
15 янв 2025
Особую атмосферу вечеру добавили местные туристы, которые развлекали нас
В
Владислав
3 апр 2024
Круизная прогулка была очень приятной

Входит в следующие категории Гоа

