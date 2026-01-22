Найдено 3 экскурсии в категории « Дегустационные туры » в Гоа на русском языке, цены от $22. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Групповая до 15 чел. Панаджи: прогулка по Латинскому кварталу с дегустацией блюд (на английском) Начало: Rua Miguel Vicent Abreu, H. No E-365, Altinho, Pan... $22.64 за человека На машине 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Панаджи и остров Чорао Познакомиться с настоящим Гоа изнутри - таким, каким его видят и любят местные жители Начало: От вашего отеля «Дополнительно оплачивается: поездка на рикше, посещение фермы, дегустация фени и урака в баре — $20 за всё, а также обед — по желанию» $210 за всё до 6 чел. На машине Джиппинг 6 часов Индивидуальная до 6 чел. Джунгли и специи Гоа: водопад Дудхсагар и сафари на джипах (всё включено) Увидеть самый большой каскад штата, покормить диких обезьян и пообедать на плантации пряностей Начало: У вашего отеля $320 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Гоа

