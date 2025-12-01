Проведите незабываемый вечер на реке Мандови, любуясь панорамами Панаджи и закатом над водой.
Вас ждут ужин «шведский стол», напитки, традиционные гоанские танцы и весёлые развлечения на борту с музыкой и танцами до позднего вечера.
Описание экскурсии
Закат и виды Панаджи Отправляйтесь в круиз по реке Мандови и насладитесь романтичной атмосферой. Получите приветственный напиток, займитесь поиском удобного места и полюбуйтесь закатом, отражающимся в воде. Ужин и живая программа На борту вас ждёт изысканный ужин «шведский стол» с вегетарианскими и невегетарианскими блюдами. Атмосферу создают живая музыка и яркие выступления — традиционные гоанские и португальские танцы. Вечеринка на воде После ужина лодка превращается в настоящий танцпол. Болливудские хиты от диджея, свет вечернего города и дружеская атмосфера подарят вам отличный отдых. Те, кто предпочитает спокойствие, могут подняться на верхнюю палубу и насладиться видами ночного Панаджи. Важно: экскурсия проводится на английском языке. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Резервация столика
- Ужин «шведский стол»
- Напитки
- Живые развлечения
- Игры с призами
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
- Морепродукты
- Дополнительные напитки
Место начала и завершения?
FRXP+XC8, Avenida Dom João de Castro, Patto Colony, Panaji, Goa 403521, India
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Не допускается: оружие или острые предметы
- Алкоголь и наркотики
- Взрывчатые вещества
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гоа
