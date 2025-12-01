Закат и виды Панаджи Отправляйтесь в круиз по реке Мандови и насладитесь романтичной атмосферой. Получите приветственный напиток, займитесь поиском удобного места и полюбуйтесь закатом, отражающимся в воде. Ужин и живая программа На борту вас ждёт изысканный ужин «шведский стол» с вегетарианскими и невегетарианскими блюдами. Атмосферу создают живая музыка и яркие выступления — традиционные гоанские и португальские танцы. Вечеринка на воде После ужина лодка превращается в настоящий танцпол. Болливудские хиты от диджея, свет вечернего города и дружеская атмосфера подарят вам отличный отдых. Те, кто предпочитает спокойствие, могут подняться на верхнюю палубу и насладиться видами ночного Панаджи. Важно: экскурсия проводится на английском языке. Важная информация:

Не допускается: оружие или острые предметы, алкоголь и наркотики, взрывчатые вещества.