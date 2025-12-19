Приглашаем на пешеходную экскурсию по двум столицам штата Гоа — колониальной и современной.
Это оптимальный формат для первого знакомства с регионом, с акцентом на историю, архитектуру и атмосферу.
Вы узнаете, какой след оставили португальцы в культуре и облике Гоа, разберётесь в местных обычаях и почувствуете колорит штата, где Европа и Индия давно живут бок о бок.
Описание экскурсии
Бывшая столица Гоа — Old Goa
- Собор Святой Екатерины — крупнейший католический собор в Юго-Восточной Азии.
- Базилика Доброго Иисуса — место хранения нетленных мощей Святого Франциска Ксаверия.
- Развалины церкви Святого Августина — остатки одного из красивейших храмов Гоа.
Современная столица — Панаджи
- Латинский квартал Фонтейнес — колоритные улочки, где получаются особенно выразительные фотографии; яркие наряды будут кстати.
- Церковь Непорочного Зачатия — архитектурная визитная карточка города.
- Улица 18 июня — лучшее место для сувениров и городского шопинга.
- Набережная реки Мандови, где современные индийцы отдыхают и проводят отпуск.
Гид расскажет о колониальной эпохе и современной жизни:
- что именно привнесли португальцы.
- как сложилось так, что большая часть населения штата — католики, тогда как в других регионах Индии преобладает индуизм.
- что повлияло на формирование экономики штата.
- легальны ли казино в Гоа.
Организационные детали
- Поскольку мы будем посещать храмы, понадобится одежда, закрывающая плечи и колени.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник и пятницу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Панаджи
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Гоа
Провела экскурсии для 43 туристов
Приветствую дорогих гостей волшебной Индии! Я представляю одну из самых первых русскоязычных туристических компаний в Гоа. В нашей команде трудятся гиды, влюблённые в страну и в свою работу, а это
