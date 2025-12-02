Д Дарья Рукотворные сокровища Гоа Чудесная экскурсия! Гид Екатерина очень интересно и понятно излагала материал, провела нас по красивым улицам, позволила вкусить местный колорит переправой на пароме. Ну а форт, благодаря её рассказу, оставил неизгладимое впечатление. Нам очень понравилось!

Я Яковлева Рукотворные сокровища Гоа Всё было здорово. Гид Михаил очень хорошо и грамотно раскрыл тему. Нам было интересно его слушать, к тому же, он веселый и коммуникабельный человек. Всем советуем побывать на этой экскурсии.

И Ирина Рукотворные сокровища Гоа Замечательно экскурсия, большое спасибо Екатерине!

Немного утомили местные дороги, но экскурсия того стоила.

И Ирина Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма Замечательная экскурсия!

Огромное спасибо Екатерине, было очень интересно.

М Марина Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма Прекрасный гид Екатерина очень интересно рассказывает историю, легенды, мифы. Красивые природные места и потрясающие храмы.

М Марина Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма Ездила на индивидуальную экскурсию, мне все понравилось, гид Алексей очень классный, было очень интересно слушать, отвечал на все вопросы, с погодой нам повезло и мы заехали в кафешку на обратном пути с красивым видом, спасибо вам 💚

Т Тимур Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма Все отлично, нам понравилось

М Марьям Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма Хорошая экскурсия, насыщенная, яркая и познавательная, рекомендую!

Из пожеланий: транспорт был не самый комфортный. Обещали минивэн, но был автобус, в котором ещё и закончилось горючее в какой-то момент, поэтому пришлось полчаса ждать водителя в жару:(

Т Татьяна Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма

Экскурсовод Елена знает историю Шивы как свою собственную)

М Мария Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма Ездили с гидом Натальей. В части организации все супер, Наталья как человек тоже очень заряжает) но… мне не хватило рассказов о стране и ее особенностей. Время, проверенное в дороге, больше прошло в тишине, к сожалению. В остальном все отлично))

А Анастасия Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма Все очень понравилось

Отличная экскурсия🫶🏼

С Светлана Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма Все понравилось, гид Елена отлично все провела. Программа интересная.

Е Елена Рукотворные сокровища Гоа читать дальше понравилось, что очень важно, т. к. заинтересовать детей не так просто. Наша гид - Валерия, очень интересно всё рассказала, показала, окунула нас в мир индийский религий, традиций и образа жизни этого прекрасного народа. Однозначно рекомендуем! День прошёл незаметно! Прекрасная экскурсия! Очень насыщенная интересная программа! Брали индивидуальный формат, т. к. путешествуем с двумя детьми. Всё очень комфортно, детям тоже

Y Yuliya Рукотворные сокровища Гоа Очень содержательная и насыщенная экскурсия, лучшая -если вы хотите познать историю, архитектуру, разнообразие религиозных верований. Гид Валерия -браво, все аплодировали и не хотели расставаться. Спасибо 🙏

А Анна Рукотворные сокровища Гоа Мне всë понравилось, гид Екатерина рассказывала интересно и по теме, маршрут составлен оптимально, пожелания учитывались. Увидела и узнала много интересного. Рекомендую всем экскурсии с этой компанией!