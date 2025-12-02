Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$70 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку
Путешествие в Карнатаку подарит вам незабываемые впечатления. Посетите величественные храмы и отдохните на живописных пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья2 декабря 2025Чудесная экскурсия! Гид Екатерина очень интересно и понятно излагала материал, провела нас по красивым улицам, позволила вкусить местный колорит переправой на пароме. Ну а форт, благодаря её рассказу, оставил неизгладимое впечатление. Нам очень понравилось!
- ЯЯковлева5 ноября 2025Всё было здорово. Гид Михаил очень хорошо и грамотно раскрыл тему. Нам было интересно его слушать, к тому же, он веселый и коммуникабельный человек. Всем советуем побывать на этой экскурсии.
- ИИрина27 октября 2025Замечательно экскурсия, большое спасибо Екатерине!
Немного утомили местные дороги, но экскурсия того стоила.
- ИИрина27 октября 2025Замечательная экскурсия!
Огромное спасибо Екатерине, было очень интересно.
Немного утомили местные дороги, но экскурсия того стоила.
- ММарина20 июля 2025Прекрасный гид Екатерина очень интересно рассказывает историю, легенды, мифы. Красивые природные места и потрясающие храмы.
- ММарина8 июля 2025Ездила на индивидуальную экскурсию, мне все понравилось, гид Алексей очень классный, было очень интересно слушать, отвечал на все вопросы, с погодой нам повезло и мы заехали в кафешку на обратном пути с красивым видом, спасибо вам 💚
- ТТимур14 марта 2025Все отлично, нам понравилось
- ММарьям13 марта 2025Хорошая экскурсия, насыщенная, яркая и познавательная, рекомендую!
Из пожеланий: транспорт был не самый комфортный. Обещали минивэн, но был автобус, в котором ещё и закончилось горючее в какой-то момент, поэтому пришлось полчаса ждать водителя в жару:(
- ТТатьяна12 марта 2025Сама экскурсия познавательная и мне очень понравилась. Красивые виды, храм Шивы завораживает.
Экскурсовод Елена знает историю Шивы как свою собственную)
Плохо только,
- ММария14 февраля 2025Ездили с гидом Натальей. В части организации все супер, Наталья как человек тоже очень заряжает) но… мне не хватило рассказов о стране и ее особенностей. Время, проверенное в дороге, больше прошло в тишине, к сожалению. В остальном все отлично))
- ААнастасия1 февраля 2025Все очень понравилось
Отличная экскурсия🫶🏼
- ССветлана5 января 2025Все понравилось, гид Елена отлично все провела. Программа интересная.
- ЕЕлена3 января 2025Прекрасная экскурсия! Очень насыщенная интересная программа! Брали индивидуальный формат, т. к. путешествуем с двумя детьми. Всё очень комфортно, детям тоже
- YYuliya6 декабря 2024Очень содержательная и насыщенная экскурсия, лучшая -если вы хотите познать историю, архитектуру, разнообразие религиозных верований. Гид Валерия -браво, все аплодировали и не хотели расставаться. Спасибо 🙏
- ААнна12 августа 2024Мне всë понравилось, гид Екатерина рассказывала интересно и по теме, маршрут составлен оптимально, пожелания учитывались. Увидела и узнала много интересного. Рекомендую всем экскурсии с этой компанией!
- ААнна24 января 2024Советую! Однозначно! 🔥❤️
Мы провели невероятно насыщенный день с чудесным гидом Линой! 💔
Да ещё в «девчачьей» компании 👀
Посетили храмы, форт, прогулялись
