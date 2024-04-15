Церковь Непорочного зачатия Девы Марии в Панаджи – экскурсии в Гоа

Найдено 4 экскурсии в категории «Церковь Непорочного зачатия Девы Марии в Панаджи» в Гоа на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рукотворные сокровища Гоа
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: на ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$80 за человека
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Панаджи
Откройте для себя уникальную фотопрогулку по Панаджи, столице Гоа. Насладитесь португальской архитектурой и получите до 300 профессиональных фото
Начало: В центре Панаджи
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $150 за всё до 2 чел.
Португальское наследие Гоа
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Португальское наследие Гоа: индивидуальная экскурсия по Панаджи и окрестностям
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
Завтра в 18:30
10 июня в 17:00
от $125 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие
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    интересные места. Наталья рассказывала очень интересные факты, всегда отвечала на все вопросы и на прогулке было по-дружески очень комфортно. Честно, хотелось бы чтобы прогулка длилась и длилась. Мне было удивительно погулять по столице Гоа, заглянуть в красивые переулочки, кофейни, бары и другие места. По дороге ждало много сюрпризов. А еще отдельная вишенка на торте: нам сделали просто прекрасные снимки и даже видео нашей прогулки. Я совсем не ожидала, а теперь закажу альбом для этих фотографий) Рекомендую каждому в Гоа!

  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа! Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые
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    сделают все возможное (и даже чуточку больше), чтобы у вас остались самые лучшие воспоминания! Мы были на экскурсии "Вечерний Панаджи…" 09.04.2024. Этот небольшой город открылся с какой-то удивительной стороны, благодаря продуманному маршруту и интересному рассказу Натальи! Зашли в красивые кафейни необыкновенные бары! Узнали столько нового и про островки Португалии в Гоа, и про стрит-арт, и про традиционные напитки - урак и фени (конечно, все попробовали!)) … А еще ребята учли все наши пожелания, помогли с транспортом, много фотографировали (что,кстати, не входило в программу этой экскурсии)… В результате у нас остались не только яркие воспоминания о Гоа и Панаджи, но и прекрасные профессиональные фотографии! Спасибо большое, Наталья и Дмитрий! Успехов вам в вашем непростом деле, удачи и вдохновения!! Татьяна и Владимир.

  • Л
    Леся
    10 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было
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    красочно, интересно и фото просто замечательные. Дмитрий провел по барам и ресторанчикам Панаджи, в каждом из них мы пробовали оригинальный коктейль и несколько закусок. Остались только положительные впечатления, спасибо!

    Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для
  • А
    Антон
    1 апреля 2024
    Португальское наследие Гоа
    Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
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    рассказывая о португальском наследии этого прекрасного места. Анастасия с легкостью удерживала внимание, делая экскурсию не только информативной, но и увлекательной. Она была открыта для вопросов и дополнительных объяснений, что создало дружественную и приветливую атмосферу. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю Гоа.

  • Е
    Екатерина
    25 марта 2024
    Португальское наследие Гоа
    Прекрасный подход организатора, мне организовали индивидуальную экскурсию за час день в день, адаптировали маршрут под меня. Прекрасный гид Анастасия, рекомендую
  • А
    Анастасия
    24 марта 2024
    Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
    Это была отличная прогулка по самым ярким местам Панаджи! Наталья и Дмитрий очень гостеприимные и приятные, интересно рассказывали о Гоа
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    и его столице, показали самые интересные места. Дали нам очень много советов, что посетить, куда еще съездить, что посмотреть. Рестораны по их рекомендациям оказались самыми вкусными!:) Мы уже вернулись домой и вспоминаем об этом дне, как об одном из самых ярких во время нашего отпуска. А бонусом у нас осталось очень много прекрасных фотографий и видеоролик с прогулки по Панаджи. Спасибо огромное! Всем-всем рекомендуем!)

  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
    Огромная благодарность Наталье за организацию фотопрогулки! Были выбраны прекрасные места для съемок и одновременно показаны все главные достопримечательности города!! А
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    ещё мы успели выпить кофе в колоритном городском кафе и зайти в сувенирный магазин, где предлагаются открытки, тарелки, кружки и т. д. с репродукциями местного художника - особое эстетическое удовольствие! Спасибо за заботу о деталях и комфорте!

  • Е
    Елена
    28 февраля 2024
    Португальское наследие Гоа
    Спасибо, мы остались очень довольны экскурсией. Анастасия прекрасный собеседник, яркий, образный, энергичный подход к общению. Все увидели, и даже успели
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    сделать необходимые покупки! Экскурсия вообщем то обзорная, прекрасная возможность представить португальскую эпоху на этих землях. Кофе в местной кафешке, переезд реки на пароме - кусочки местной жизни в компании с гидом, прекрасно владеющим русским языком, это создает настроение и желание вернуться, чтобы увидеть и узнать больше.

  • А
    Анна
    24 января 2024
    Рукотворные сокровища Гоа
    Советую! Однозначно! 🔥❤️ Мы провели невероятно насыщенный день с чудесным гидом Линой! 💔 Да ещё в «девчачьей» компании 👀 Посетили храмы, форт, прогулялись
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    по «португальскому» городку, зашли попить кофе просто в потрясающее кафе по совету гида Лины ☕️ Мы не торопились, шли комфортным темпом, будто жизнь остановилась, послушали историю индийских Богов, насладились атмосферой городов, особенно маленьких улочек Индии… ох, любовь! Мы успели сфотографироваться везде, где хотели, успели купить всё, что хотели 😅 Лина учитывала пожелания каждого, спасибо ей огромное за тот день, мудрая женщина! ❤️ Прикрепляю несколько фотографий с плёнки и обычные кадры 🎞

    Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️Советую! Однозначно! 🔥❤️
  • Е
    Елена
    20 января 2024
    Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
    Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую. И мини-фильм сделали из нашей прогулки, и фотки мягкие получились.
    Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендуюОтличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Церковь Непорочного зачатия Девы Марии в Панаджи»

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  1. Рукотворные сокровища Гоа
  2. Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
  3. Португальское наследие Гоа
  4. Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Церковь Непорочного зачатия Девы Марии в Панаджи" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 200. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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