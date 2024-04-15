1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: на ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$80 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Панаджи
Откройте для себя уникальную фотопрогулку по Панаджи, столице Гоа. Насладитесь португальской архитектурой и получите до 300 профессиональных фото
Начало: В центре Панаджи
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Португальское наследие Гоа: индивидуальная экскурсия по Панаджи и окрестностям
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
Завтра в 18:30
10 июня в 17:00
от $125 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие
- ТТатьяна14 апреля 2024С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа! Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые
- ЛЛеся10 апреля 2024Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было
- ААнтон1 апреля 2024Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
- ЕЕкатерина25 марта 2024Прекрасный подход организатора, мне организовали индивидуальную экскурсию за час день в день, адаптировали маршрут под меня. Прекрасный гид Анастасия, рекомендую
- ААнастасия24 марта 2024Это была отличная прогулка по самым ярким местам Панаджи! Наталья и Дмитрий очень гостеприимные и приятные, интересно рассказывали о Гоа
- ННаталья3 марта 2024Огромная благодарность Наталье за организацию фотопрогулки! Были выбраны прекрасные места для съемок и одновременно показаны все главные достопримечательности города!! А
- ЕЕлена28 февраля 2024Спасибо, мы остались очень довольны экскурсией. Анастасия прекрасный собеседник, яркий, образный, энергичный подход к общению. Все увидели, и даже успели
- ААнна24 января 2024Советую! Однозначно! 🔥❤️ Мы провели невероятно насыщенный день с чудесным гидом Линой! 💔 Да ещё в «девчачьей» компании 👀 Посетили храмы, форт, прогулялись
- ЕЕлена20 января 2024Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую. И мини-фильм сделали из нашей прогулки, и фотки мягкие получились.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Церковь Непорочного зачатия Девы Марии в Панаджи»
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