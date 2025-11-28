Откройте для себя грандиозный Тадж-Махал и исторический форт Агры, а затем посетите священные места Матхуры и Вриндавана, связанные с жизнью и детством Господа Кришны. Полный день культуры, истории и духовности.
Описание билетаВеличие Тадж-Махала и Форт Агры Начните день с посещения Тадж-Махала, символа вечной любви и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узнайте романтическую историю его создания и насладитесь красотой могольской архитектуры. Затем отправляйтесь во Форт Агры, бывшую резиденцию Великих Моголов, чтобы исследовать его роскошные палаты и богатую историю. Святыни Матхуры После обеда отправляйтесь в Матхуру — место рождения Господа Кришны. Посетите комплекс Шри Кришна Джанмабхуми с храмом и священной тюремной камерой, где по преданиям родился Кришна. Духовный Вриндаван После вы направитесь во Вриндаван — город, где прошло детство Кришны. Посетите знаменитый храм Банке Бихари и великолепный Прем Мандир, славящийся своей мраморной архитектурой и вечерним освещением.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Форт Агры
- Шри Кришна Джанмабхуми
- Храм Банке Бихари
- Прем Мандир
Что включено
- Трансфер
- Автомобиль с кондиционером и водителем
- Услуги гида
- Входные билеты
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
