Хотите перенестись в эпоху Великих географических открытий и представить, как на горизонте виднеются лиссабонские каравеллы? А побывать на вилле, где спустя четыре века почти ничего не поменялось, и полюбоваться пальмовыми рощами, как когда-то первые владельцы дома? В путешествии вы познакомитесь с португальским наследием Гоа, почувствуете себя жителями наступившего Нового времени, откроете завораживающие виды португальского наследия, утопающего в тропиках.

Описание экскурсии

Старинная вилла

Здание, которое вы посетите, построили ещё в конце 16 века. Со дня основания и поныне вилла принадлежит одной влиятельной гоанской семье. Нас с вами встретят сами хозяева. Вы увидите старинную мебель, фарфоровую и серебряную посуду, плитку и предметы интерьера — всё аутентичное. В доме висят портреты членов семьи, с биографией некоторых из них вы познакомитесь.

Атмосфера места — непередаваемая. Здесь нет ощущения «музейности», и посетители чувствуют себя душевно, как в гостях. Вы сможете посмотреться в старинные зеркала, представить, как столетия назад через эти окна задумчиво смотрели на пальмовую рощу надушенные дамы, одетые по последней европейской моде, и буквально вдохнуть аромат ушедшей эпохи. И конечно, на вилле можно сделать восхитительные снимки.

Форт Рейс Магос

Далее в программе — превосходный образец колониальной архитектуры. Он окружен прочными стенами из латерита и украшен башенками в португальском стиле. Вы узнаете самое интересное о форте и его роли в войне португальцев с местными княжествами. Недавно памятник прекрасно отреставрировали. Со смотровой площадки вам отроется красивый вид на море, столицу Гоа и устье реки Мандови. Пушки, окна с бойницами, винтовые лесенки и бескрайние морские просторы: антураж места даёт разгуляться фантазии и вообразить, будто вот-вот на горизонте появится лиссабонский корабль.

Латинский квартал

А вы знали, что такой квартал есть не только в Париже, но и в Панаджи, современной столице штата Гоа? Гуляя по улочкам Фонтенаса, вы познакомитесь с примером колониального наследия, настолько не типичным для остальной Индии, что скоро вы почувствуете себя в Португалии или Голландии. По пути вы услышите любопытные детали о жизни в ту эпоху. Как строили дома, чем заменяли стёкла в окнах? Зачем на крышах петухи и гвардейцы? Почему стены такие яркие? Кто живёт в этих домах и владеет ими сегодня?

🥘 После посещения форта по плану — обед из блюд европейской кухни.

Организационные детали