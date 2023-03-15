Колоритный Гоа и наследие колониальных времён

Ощутить атмосферу бывшей столицы Португальской Индии и познакомиться с яркими памятниками эпохи

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Хотите перенестись в эпоху Великих географических открытий и представить, как на горизонте виднеются лиссабонские каравеллы? А побывать на вилле, где спустя четыре века почти ничего не поменялось, и полюбоваться пальмовыми рощами, как когда-то первые владельцы дома? В путешествии вы познакомитесь с португальским наследием Гоа, почувствуете себя жителями наступившего Нового времени, откроете завораживающие виды и встретите закат на красивом острове.
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
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Описание

Что вас ожидает

Старинная вилла

Здание, которое вы посетите, построили ещё в конце 16 века. Со дня основания и поныне вилла принадлежит одной влиятельной гоанской семье. Нас с вами встретят сами хозяева. Вы увидите старинную мебель, фарфоровую и серебряную посуду, плитку и предметы интерьера — всё аутентичное. В доме висят портреты членов семьи, с биографией некоторых из них вы познакомитесь.

Атмосфера места — непередаваемая. Здесь нет ощущения «музейности», и посетители чувствуют себя душевно, как в гостях. Вы сможете посмотреться в старинные зеркала, представить, как столетия назад через эти окна задумчиво смотрели на пальмовую рощу надушенные дамы, одетые по последней европейской моде, и буквально вдохнуть аромат ушедшей эпохи. И конечно, на вилле можно сделать восхитительные снимки.

Форт Рейс Магос

Далее в программе — превосходный образец колониальной архитектуры. Он окружен прочными стенами из латерита и украшен башенками в португальском стиле. Вы узнаете самое интересное о форте и его роли в войне португальцев с местными княжествами. Недавно памятник прекрасно отреставрировали. Со смотровой площадки вам отроется красивый вид на море, столицу Гоа и устье реки Мандови. Пушки, окна с бойницами, винтовые лесенки и бескрайние морские просторы: антураж места даёт разгуляться фантазии и вообразить, будто вот-вот на горизонте появится лиссабонский корабль.

Латинский квартал

А вы знали, что такой квартал есть не только в Париже, но и в Панаджи, современной столице штата Гоа? Гуляя по улочкам Фонтенаса, вы познакомитесь с примером колониального наследия, настолько не типичным для остальной Индии, что скоро вы почувствуете себя в Португалии или Голландии. По пути вы услышите любопытные детали о жизни в ту эпоху. Как строили дома, чем заменяли стёкла в окнах? Зачем на крышах петухи и гвардейцы? Почему стены такие яркие? Кто живёт в этих домах и владеет ими сегодня?

Незабываемый закат на холме

Завершится день атмосферно. В Гоа есть дивный речной остров Дивар, на котором время, кажется, остановилось лет сто назад. На паромной переправе мы отправимся туда, чтобы встретить закат на холме, у подножия католического храма.

🥘 После посещения форта по плану — обед из блюд европейской кухни.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из отеля и после экскурсии привезём обратно
  • В стоимость входит: трансфер на комфортном минивэне или микроавтобусе с кондиционером, сопровождение русскоязычного гида, все входные билеты, обед на фиксированную сумму с блюдами на ваш выбор
  • Возьмите с собой головной убор, крем от солнца и позаботьтесь об удобной обуви

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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