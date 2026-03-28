Ощутить атмосферу бывшей столицы Португальской Индии и познакомиться с яркими памятниками эпохи
Хотите перенестись в эпоху Великих географических открытий и представить, как на горизонте виднеются лиссабонские каравеллы? А побывать на вилле, где спустя четыре века почти ничего не поменялось, и полюбоваться пальмовыми рощами, как когда-то первые владельцы дома? В путешествии вы познакомитесь с португальским наследием Гоа, почувствуете себя жителями наступившего Нового времени, откроете завораживающие виды португальского наследия, утопающего в тропиках.
Здание, которое вы посетите, построили ещё в конце 16 века. Со дня основания и поныне вилла принадлежит одной влиятельной гоанской семье. Нас с вами встретят сами хозяева. Вы увидите старинную мебель, фарфоровую и серебряную посуду, плитку и предметы интерьера — всё аутентичное. В доме висят портреты членов семьи, с биографией некоторых из них вы познакомитесь.
Атмосфера места — непередаваемая. Здесь нет ощущения «музейности», и посетители чувствуют себя душевно, как в гостях. Вы сможете посмотреться в старинные зеркала, представить, как столетия назад через эти окна задумчиво смотрели на пальмовую рощу надушенные дамы, одетые по последней европейской моде, и буквально вдохнуть аромат ушедшей эпохи. И конечно, на вилле можно сделать восхитительные снимки.
Форт Рейс Магос
Далее в программе — превосходный образец колониальной архитектуры. Он окружен прочными стенами из латерита и украшен башенками в португальском стиле. Вы узнаете самое интересное о форте и его роли в войне португальцев с местными княжествами. Недавно памятник прекрасно отреставрировали. Со смотровой площадки вам отроется красивый вид на море, столицу Гоа и устье реки Мандови. Пушки, окна с бойницами, винтовые лесенки и бескрайние морские просторы: антураж места даёт разгуляться фантазии и вообразить, будто вот-вот на горизонте появится лиссабонский корабль.
Латинский квартал
А вы знали, что такой квартал есть не только в Париже, но и в Панаджи, современной столице штата Гоа? Гуляя по улочкам Фонтенаса, вы познакомитесь с примером колониального наследия, настолько не типичным для остальной Индии, что скоро вы почувствуете себя в Португалии или Голландии. По пути вы услышите любопытные детали о жизни в ту эпоху. Как строили дома, чем заменяли стёкла в окнах? Зачем на крышах петухи и гвардейцы? Почему стены такие яркие? Кто живёт в этих домах и владеет ими сегодня?
🥘 После посещения форта по плану — обед из блюд европейской кухни.
Организационные детали
Мы заберём вас из отеля и после экскурсии привезём обратно
В стоимость входит: сопровождение русскоязычного гида, все входные билеты, трансфер на комфортном минивэне или микроавтобусе с кондиционером
За трансфер из южного Гоа предусмотрена доплата $30-60 (в зависимости от удаленности)
Возьмите с собой головной убор, крем от солнца и позаботьтесь об удобной обуви
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Гоа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 84 туристов
Приветствую дорогих гостей волшебной Индии! Я представляю одну из самых первых русскоязычных туристических компаний в Гоа. В нашей команде трудятся гиды, влюблённые в страну и в свою работу, а это читать дальшеуменьшить
значит, что вы получите незабываемые впечатления о поездках и море интересной и полезной информации. Мы заботимся о качестве наших услуг и о том, чтобы каждый гость остался доволен. Мы любим Индию, знаем её изнутри и хотим познакомить вас с ней — нестандартно, качественно и, конечно, экономно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
Отличная экскурсия!
Спасибо организатору Алёне 👍 У нас изменилась дата экскурсии, Алёна смогла организовать перенос. Гидом у нас была Наталья. Очень приятная девушка. Мы посетили все заявленные локации. Наталья помогла нам с читать дальшеуменьшить
фотографиями, подсказывала интересные локации. Было неожиданностью пересечь реку на пароме. Это было интересное приключение. По нашей просьбе Наталья завезла нас в хороший сувенирный магазин и помогла с приобретением необходимой нам фигурки с соответствующим качеством. Наталья приятный собеседник, исторической информации по достопримечательностям нам полностью хватило.
Так как мы отдыхали в южной части Гоа, а вылет у нас должен был быть из аэропорта Мопа, то эту экскурсию мы использовали как трансфер. Выехали из отеля в 11:00, посетили все достопримечательности, наши чемоданы постоянно находились в багажнике машины, потом нас довезли до самого близкого к аэропорту отеля Sai Sharad Guest House (его мы бронировали самостоятельно). Данный отель рекомендую (чистое белье, горячая вода, кондиционер). До аэропорта 15 минут. С организацией трансфера из отеля в аэропорт нам помогла Наталья, за что ей отдельная благодарность 🧡
Настоятельно рекомендую эту экскурсию в сочетании с трансфером в гостиницу для последующего вылета.
Это идеальный вариант❗️
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Ольга
Находясь в Гоа, решила забронировать экскурсию Колоритный Гоа и наследие колониальных времён и ни на секунду не пожалела об этом. Осталась только с очень тёплыми впечатлениями, было познавательно, интересно и читать дальшеуменьшить
по-настоящему душевно, гид большой профессионал, очень знающий, открытый и приятный в общении человек. Благодаря ей экскурсия прошла легко и увлекательно, с глубоким погружением в историю и атмосферу Гоа. Хорошее впечатление добавило комфортный транспорт, вкусный обед, чёткая организация и соблюдение времени выезда и возвращения в отель. С удовольствием рекомендую и агентство и эту экскурсию. Очень надеюсь вернуться в Гоа и получить новые впечатления от увиденного с вашей помощь, огромное спасибо!
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И
Ирина
Очень советую экскурсию, брали индивидуальную, гид Наталия. Мы в восторге, прекрасная подача материала, интересно, по времени и маршруту идеально. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым. Огромное спасибо!
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Мария
Экскурсия очень понравилась! Гид Борис - просто кладезь знаний! Поразил свой эрудицией, артистичностью и любовью к Индии. Потрясающая прогулка по икрасивейшим португальским локациям с глубоким погружением к культуру, дух и историю колониальных читать дальшеуменьшить
времен. Совершенно не скучно и не занудно! Ребята, даже те, кто не любит экскурсии- эту я вот прямо всем рекомендую. Алена была всегда на связи, отвечала на все вопросы, подробно рассказывала все. Транспорт отличный, водитель вежливый, помогал во всем. Теперь по Индии - только с вами!
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Маргарита
я не в первый раз в Гоа, поэтому поехали в сезон дождей, знала что погодные условия могут быть непредсказуемой, но нам повезло, что иногда солнце все же было. Я думала читать дальшеуменьшить
что знаю наверное все об Гоа, и португальском наследии. но все же было чему удивиться, и ни разу не пожалела, что купила эту экскурсию, наш гид - Борис, рассказывал очень много и интересно, было видно, что человек не просто отрабатывает свое время. а по настоящему любит то что делает и знает о чем говорит не формально, а погружая в ту историю.
Фоток хороших немого, так как погодные условия не совсем позволяли. и честно говоря хотелось просто смотреть глазами и кайфовать от обстановки и п отличной компании. Экскурсия интересная и ненапряжная, показали все самые знаковые места в Гоа и португальской культуре. Это отдельный кайф провеодить так время и с пользой и душевно, я просто слов уже подобрать не могу, до сих пор под впечатлением, в Общем горячо рекомендую не упускать возможности узнать что то новое
Алена, через нее брала экскурсию здесь на сайте, всегда была на связи, подробно все рассказывала и отвечала на все вопросы
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О
Оля
Волею судеб оказалась в Гоа в сезон дождей - отправили в командировку. Это очень красиво, но очень скучно! - ни пляжа, ни русскоязычной тусовки, некоторые заведения закрыты. С радостью обнаружила, что читать дальшеуменьшить
даже в такое время года есть компания, которая проводит экскурсии - записалась на Колониальный Гоа, групповую. Это было потрясающе! гид Наталья так интересно все рассказывала - обычаи жизни гоанцев, традиции, их быт и культуру. Узнали о португальских колонизаторах и их след в жизни штата Гоа. Больше всего мне понравилась улица Фонтейнерс - очень напомнила Европу. Обязательно вернусь в Гоа и посещу другие экскурсии, которые предлагает Алена. Спасибо вам!
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