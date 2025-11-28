Наслаждайтесь вечерним круизом по реке Мандови с трансфером из отеля, ужином «шведский стол», двумя кружками пива и живой музыкой диджея. Вас ждёт магическое шоу и танцы под хиты Болливуда и Голливуда.
Описание водной прогулки
Трансфер и посадка на корабль Вас заберут из отеля в Панаджи и доставят до гавани. После посадки на корабль закажите прохладительный напиток и наслаждайтесь живой музыкой диджея во время плавания по реке Мандови. Ужин и развлекательная программа Отведайте ужин «шведский стол» с вегетарианскими и невегетарианскими блюдами. В программе — магическое шоу и возможность познакомиться с гоанскими танцевальными движениями на танцполе. Танцуйте всю ночь под разнотемпературные треки, от болливудских до голливудских, наслаждаясь атмосферой веселья и праздника. Важно: экскурсия проводится на английском языке. Важная информация:
Мы организуем трансфер от ближайшей точки к вашему месту проживания. Если вы живёте рядом с главной дорогой, возможен трансфер прямо от вашего жилья и обратно.
Что включено
- Живая музыка
- Танцпол
- Выступление с гоанским танцем
- Магическое шоу
- Закуска (ассорти)
- Безлимитный ужин «шведский стол»
- Приветственный напиток
- Развлекательная программа на борту
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Мы организуем трансфер от ближайшей точки к вашему месту проживания. Если вы живёте рядом с главной дорогой
- Возможен трансфер прямо от вашего жилья и обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
