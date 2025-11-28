Трансфер и посадка на корабль Вас заберут из отеля в Панаджи и доставят до гавани. После посадки на корабль закажите прохладительный напиток и наслаждайтесь живой музыкой диджея во время плавания по реке Мандови. Ужин и развлекательная программа Отведайте ужин «шведский стол» с вегетарианскими и невегетарианскими блюдами. В программе — магическое шоу и возможность познакомиться с гоанскими танцевальными движениями на танцполе. Танцуйте всю ночь под разнотемпературные треки, от болливудских до голливудских, наслаждаясь атмосферой веселья и праздника. Важно: экскурсия проводится на английском языке. Важная информация:

Мы организуем трансфер от ближайшей точки к вашему месту проживания. Если вы живёте рядом с главной дорогой, возможен трансфер прямо от вашего жилья и обратно.