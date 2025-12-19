Устали от пляжей Гоа? Отправляйтесь с нами на однодневную вылазку в Махараштру за новыми приключениями! Вас ждёт действующий дворец, морской паром, старинные форты, наблюдение за крокодилами и финал на белоснежном пляже Парадайз. Всё это — с комфортом и сопровождением русскоязычного гида.
Описание экскурсииАвторская вылазка в соседнюю Махараштру из Гоа Однодневная вылазка в соседний со штатом Гоа регион — Махараштру — для тех, кто уже видел стандартные пляжи и хочет добавить в путешествие архитектуру, природу и чуточку авантюры. Вас ждут действующий дворец Савантвади, короткая переправа на пароме, два форта с видами на океан и финал на белоснежном пляже Парадайз. По пути заглянем к «крокодиловой реке»: наблюдаем рептилий с безопасной дистанции, демонстрация подкормки проводится кратко и по правилам. Комфорта добавят кондиционированный транспорт, русскоязычный гид и продуманные остановки для фото и кофе. Важная информация:
- Экскурсия с выездом для Северного Гоа. Для Южного Гоа уточнять перед бронированием (доплата за трансфер).
- Предоплата на сайте в размере 20%. Наличными гиду в пути (USD/INR/EUR). Возможен перевод в рублях на карту; детали сообщаются при подтверждении бронирования.
- Что взять с собой: воду, крем SPF, панаму/кепку, лёгкую накидку для храма (плечи/колени закрыты), удобную обувь для прогулок, купальные вещи и полотенце, немного наличных для мелких расходов. Для утренних и предзакатных кадров пригодится смартфон/камера с «шириком».
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Махараштра
- Дворец Савантвади
- Форт Тираколь
- Форт Реди
- Пляж Парадайз
- Крокодиловая река
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Транспорт с кондиционером
- Входные билеты
- Курица для демонстрационной подкормки крокодилов
Что не входит в цену
- Обед
- Опциональные активности на пляже (лошади/верблюды)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гоа, ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
