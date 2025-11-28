Окунитесь в атмосферу отдыха на закатном круизе по реке Мандови.
Вас ждут живые выступления народных танцоров, музыка от диджея, групповые танцы и потрясающие виды города на фоне закатного неба.
Описание круизаЗахватывающий закат на реке Отправьтесь в вечернее путешествие по реке Мандови и наблюдайте, как небо загорается яркими красками заката. Поднимитесь на открытую верхнюю палубу, почувствуйте лёгкий ветер и насладитесь панорамными видами города. Музыка и танцы На борту трёхпалубного судна вас ждёт зажигательная атмосфера — живая музыка диджея, групповое веселье и шоу с гоанскими народными танцами. Танцпол с кондиционерами на нижних палубах сделает отдых комфортным даже в жаркий вечер. Вечер, полный впечатлений Насладитесь напитками, весельем и культурной программой, сочетая развлечение с красотой природы. Этот круиз — идеальный способ провести вечер в Гоа в романтичной и праздничной атмосфере. Важно: экскурсия проводится на английском языке. Важная информация:
- Что взять с собой: камера, солнцезащитный крем, удобная одежда.
- Не допускается: курение, алкогольные напитки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Гоанский народный танец
- Живая музыка от диджея
- Групповые танцы / детские танцы / танцы для пар
- Осмотр достопримечательностей с борта круиза
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
- Закуски, еда и напитки
Место начала и завершения?
FRXP+V6F Панаджи, Гоа, Индия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гоа
