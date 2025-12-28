Хампи: древние храмы и легенды южной Индии
Начало: Ваш отель
«Программа первого дня • Посещение храмового комплекса Витала»
Расписание: Ежедневно в 5:00
30 дек в 05:00
31 дек в 05:00
$140 за человека
Сокровища ЮНЕСКО - пещерные храмы Эллора и Аджанта (2 дня)
Начало: Ваш отель
«Главный шедевр — храм Кайласанатха, высеченный из цельной скалы сверху вниз»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 18:00
$380 за человека
Новый год и Рождество в Северном Гоа: море, горы, джунгли, храмы
Отметить праздники на пляже, понаблюдать за крокодилами, съездить в Гокарну и Хампи
Начало: Аэропорт Гоа, 10:00. Возможно любое другое время в...
«Прикоснёмся к вечному — религии: съездим в важный паломнический центр Гокарну, побеседуем о царе обезьян Ханумане и прочтём мантры среди храмов Хампи»
4 янв в 10:00
$2800 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные туры этой рубрики в Гоа
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Гоа в декабре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 тура от 140 до 2800. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Уникальные туры по соборам и храмам Гоа. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших турх и получите массу положительных эмоций!