Экскурсия на целый день, комфортабельный автомобиль, экскурсовод молодой парень Сит, давно живущий в Индии. С утра ему нездоровилось, может с вечеринки, но собрался по ходу дела. Первое впечатление было ярким, тут тебе и трущобы, и проводник, которого мутит. Начали с трущоб Дхарави, затем поехали в Дхоби Гхат, не ожидайте красочных картинок, уже никто не стирает на камнях вручную, стоят центрифуги и всё довольно буднично. Дальше был дорогой район Малабар Хилс, храм Шивы (очень понравился) и оттуда поехали к Воротам Индии и отелю Тадж. Жаль не увидели Оперный театр. Но зашли в Тадж, говорят, без гида туда не пускают. Колониальный центр прошли пешком, всё рядом, но в результате достаточно много ходили. Исторический центр Мумбаи очень красивый. Немного мне недоставало историй об индийской культуре и традициях. Взгляд на город получился немного односторонний, как его воспринимает Сит. Не понравился магазин с платками, куда нас привели, какой-то скучный и очень уж уговаривали к покупке, даже неинтересно. Музей принца Уэльского рекомендую к посещению, мы зашли на территорию, но накануне уже были внутри, много интересных экспозиций и очень красивый парк вокруг, где можно спокойно отдохнуть посреди шумного города.

Экскурсию рекомендую, достаточно стандартно, но все основные места вы увидите, если у вас нмного времени, то это хороший вариант.